Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στη Ρεάλ Μαδρίτης προέκυψε πρόβλημα με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη.

Οι Ισπανοί ήρθαν στην Αθήνα με αρκετά προβλήματα καθώς δεν είναι διαθέσιμοι οι Κουρτουά, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο και δεν αποκλείεται τελικά να μην καταφέρει να αγωνιστεί ούτε ο Άγγλος επιθετικός μέσος.

Όπως αναφέρει η AS, ο Μπέλιγχαμ νιώθει ενοχλήσεις στη γάμπα και μπορεί να μην είναι κάτι σοβαρό, ενδέχεται όμως να είναι αρκετό για να του στερήσει τη συμμετοχή στον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους». Αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί από τον Τσάμπι Αλόνσο και το ιατρικό τιμ.

Το να πάρει θέση βασικού ο Μπέλιγχαμ μοιάζει αδύνατο αυτή τη στιγμή και από εκεί και πέρα μένει να αποφασιστεί αν θα είναι στον πάγκο και θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν κριθεί αναγκαίο αυτό ή αν θα μείνει εκτός τελικά για να μη ρισκάρει η Ρεάλ το παραμικρό σε ό,τι αφορά τον τραυματισμό του.

Όπως και να έχει, πρόκειται για ακόμη ένα πρόβλημα και μάλιστα σημαντικό για τον Αλόνσο, ο οποίος φέρεται να κινδυνεύει με απόλυση σε περίπτωση ήττας, καθώς το κλίμα στα αποδυτήρια της «βασίλισσας» δεν είναι καθόλου καλό.