Ο αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) μπορεί και να είναι το τελευταίο του Τσάμπι Αλόνσο ως προπονητή της, σύμφωνα με όσα είπαν στην εκπομπή «El Chiringuito».

Πρόκειται για μια εκπομπή που έχει πάντα άριστη ενημέρωση σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της «βασίλισσας». Το γεγονός, άλλωστε, ότι σε αυτή είχε παραχωρήσει συνέντευξη ο Φλορεντίνο Πέρεθ, πηγαίνοντας στο στούντιο, όταν είχε ξεσπάσει το θέμα της European Super League το 2021, τα λέει όλα. Ένας, λοιπόν, από τους σχολιαστές της εκπομπής, ο Πίπι Εστράδα, τόνισε πως αν η Ρεάλ ηττηθεί από τον Ολυμπιακό ο Αλόνσο θα απολυθεί.

Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος Πέρεθ και ο γενικός διευθυντής, Χοσέ Άνχελ Σάντσες, είχαν μια μεγάλη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ανέλυσαν τα πάντα για την ομάδα. Μια ομάδα που ταλανίζεται από εσωτερικές διαμάχες, με κάποιους παίκτες να μη στηρίζουν τον προπονητή, ενώ απογοητεύει τους φιλάθλους με το ποδόσφαιρο που παίζει.

Οι Πέρεθ και Σάντσες έβαλαν κάτω τα πάντα, προσπάθησαν να εξηγήσουν τα προβλήματα που υπάρχουν και φέρονται να συμφώνησαν πως ο Αλόνσο δεν θα παραμείνει στον πάγκο αν δεν βελτιωθούν άμεσα τα πράγματα. «Αν η Ρεάλ χάσει από τον Ολυμπιακό ο προπονητής θα απομακρυνθεί», υποστήριξε ο Πίπι Εστράδα, συμπληρώνοντας πως η υπομονή της διοίκησης εξαντλείται καθώς από την αρχή της σεζόν, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, η ομάδα του Αλόνσο δεν πείθει με την απόδοσή της.