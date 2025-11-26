Λίγες ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε μέσω των social media τη φανέλα που θα φορέσει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξέρουν ότι δεν είναι το φαβορί, ξέρουν όμως και ότι μπορούν να δυσκολέψουν τους πάντες και ειδικά στο Καραϊσκάκη, με τη βοήθεια του κόσμου τους, να νικήσουν. Και αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν κόντρα στη «βασίλισσα» για να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε χωρίς κάποιο απρόοπτο πρόβλημα την προετοιμασία της, οι οπαδοί έχουν εξαντλήσει εδώ και αρκετές μέρες τα εισιτήρια και η ΠΑΕ με ανάρτησή της στα social media γνωστοποίησε τη φανέλα που θα φορέσουν οι νταμπλούχοι.

Ο Ολυμπιακός έχει 2 βαθμούς μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές και βρίσκεται στην 32η θέση ενώ η Ρεάλ έχει 9 και είναι στην 9η.