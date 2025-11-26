Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απόψε στις 22:00 βάζει τα γιορτινά του, αφού ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με τις προετοιμασίες που γίνονται λίγες ώρες πριν το ματς, με τους φίλους της ομάδας να ετοιμάζουν ένα εντυπωσιακό κορεό το οποίο θα καλύψει όλο το γήπεδο!

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ετοιμάζονται να αφήσουν ξανά άφωνη την ποδοσφαιρική Ευρώπη.