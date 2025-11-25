Ο Πάολο Βαλέρι, ο πιο στενός συνεργάτης του Στεφάν Λανουά στην ΚΕΔ, ανέλυσε τις επίμαχες φάσεις της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και τόνισε πως δεν υπήρχε πέναλτι στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.

Ο υπεύθυνος VAR της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας στάθηκε στο πέναλτι με το οποίο άνοιξαν το σκορ οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στους Περιστεριώτες, λέγοντας πως κακώς ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα.

«To VAR κάλεσε τον διαιτητή για onfield review αφού θεώρησε παράβαση ένα κράτημα του αμυνόμενου στη φανέλα του επιτιθέμενου. Οι δύο παίκτες διεκδικούν τη μπάλα και ενώ ο αμυνόμενος κρατάει για λίγο τη φανέλα του επιτιθέμενου. όταν σταματάει το κράτημα ο επιτιθέμενος πέφτει με τρόπο που δεν συνάδει με το κράτημα. Σε αυτή την περίπτωση δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του var καθώς δεν είναι ξεκάθαρος λάθος του διαιτητή», ήταν τα λόγια του Βαλέρι.

Από εκεί και πέρα, είπε πως δεν ήταν πέναλτι αυτό που ζήτησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανσερραϊκό, πως σωστά μέτρησε το γκολ του Παναιτωλικού κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης και σωστά δόθηκε πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού κόντρα στον Βόλο.