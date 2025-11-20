Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε με σκληρή γλώσσα στην κριτική για το τελευταίο σουτ που δόθηκε στον Βεζένκοφ στον αγώνα με την Αρμάνι και τόνισε ότι πρότεινε 5-6 γκαρντ χωρίς αποτέλεσμα.

«Το θέμα είναι από ποιον δέχεσαι κριτική. Έχουν γίνει, μου είπαν οι συνεργάτες μου, εκπομπές στο YouTube για το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση. Αν νομίζουν αυτοί που κάνουν εκπομπές ότι ξέρουν καλύτερα την ομάδα, είναι σεβαστό. Απλά να μας πουν ποιοι είναι αυτοί που το έχουν κάνει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αναζήτηση παίκτη: «Δεν έχω την πολυτέλεια να σας πω ότι ψάχνουμε παίκτη με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Ψάχνουμε έναν καλό παίκτη. Μακάρι να έχει διαφορετικά στοιχεία από τους υπόλοιπους. Αν δεν γνωρίζει το επίπεδο, θα χρειαστεί χρόνος για να το μάθει. Αν ήταν στο χέρι μου, θα τον είχα πάρει ήδη. Έκανα διαφορετικές προτάσεις, 5-6 συνολικά, που δεν προχώρησαν για διάφορους λόγους. Δεν θα κάνουμε το μεγάλο λάθος να πάρουμε κάποιον απλώς για να ικανοποιήσουμε την κοινή γνώμη».