Ικανός για όλα ο Λανουά

Ενδιαφέρον είχε το ταξίδι της ΑΕΚ στη Νιόν για να ενημερώσει την UEFA για τον Στεφάν Λανουά, ενδιαφέρον όμως έχει και η τακτική που ακολουθεί ο αρχιδιαιτητής. Ο Γάλλος θέλει να παραμείνει στη θέση του και μετά το καλοκαίρι του 2026 και για να το πετύχει αυτό είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι μπορεί για να μη… χαλάσει την καρδιά κανενός από εδώ και πέρα. Ο Λανουά περνάει καλά στην Ελλάδα ως επικεφαλής της ΚΕΔ και για να συνεχιστεί αυτό είναι ικανός για όλα. Ακόμη και για ορισμούς ή μη ορισμούς διαιτητών, οι οποίοι δεν θα δικαιολογούνται με βάση την κριτική που κάνει στην ανάλυση των φάσεων κάθε εβδομάδα. Εγώ, πάντως, θα επαναλάβω αυτό που έχω σημειώσει εδώ και καιρό: Η «συμμαχία» ΠΑΟΚ – Ολυμπιακού στην ΕΠΟ θα δοκιμαστεί πάρα πολύ.

Παπαπέτρου σημαίνει Βόλος

Παραμένοντας στα της διαιτησίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Τάσο Παπαπέτρου είναι πρωτοφανές. Ο διεθνής διαιτητής ορίστηκε στον αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδειακό, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την 4η θέση. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό αλλά το γεγονός πως αυτό θα είναι το 4ο συνεχόμενο παιχνίδι της ομάδας του Αχιλλέα Μπέου στο οποίο ορίζεται ο Παπαπέτρου. Ενδεχομένως να είναι και παγκόσμιο ρεκόρ το να ορίζεται διαιτητής σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια της ίδιας ομάδας. Ήταν VAR στο ματς με τον ΠΑΟΚ, σφύριξε σε αυτό με τον Παναθηναϊκό, ήταν στο VAR κόντρα στον Ατρόμητο και τώρα θα σφυρίξει με τον Λεβαδειακό. Τρομερό.

Οι εκπλήξεις του Μπενίτεθ

Στον Παναθηναϊκός έχουν αρχίσει ήδη να σκέφτονται τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, στην οποία ο Αλαφούζος αναμένεται να ρίξει αρκετά λεφτά. Περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς μέχρι και πριν ένα μήνα. Ενδιαφέρον όμως, μεγάλο ενδιαφέρον, δεν έχει μόνο το ποιους θα αποκτήσουν οι «πράσινοι» αλλά το ποιοι θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Ο Μπενίτεθ έχει ήδη σχηματίσει άποψη για τους παίκτες του και θα τσεκάρει κάποιους στα επόμενα παιχνίδια ώστε να είναι απολύτως σίγουρος για τις εισηγήσεις του. Και όπως μου έλεγαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κάποιες από τις εισηγήσεις του Ισπανού θα προκαλέσουν έκπληξη. Θα αλλάξουν πολλά στον Παναθηναϊκό και κάποιοι δεν θα πρέπει να είναι σίγουροι για την παραμονή τους στην ομάδα.

Δεν θα πάρει μόνο φορ ο ΠΑΟΚ

Στον ΠΑΟΚ δεν τα έβαψαν μαύρα για την ήττα από τον Παναθηναϊκό και περιμένουν την επανέναρξη του πρωταθλήματος αλλά και τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η ομάδα του Λουτσέσκου θα ενισχυθεί με την άφιξη του Ζαφείρη που έχει ήδη αποκτηθεί από το καλοκαίρι ενώ θα γίνει και μεταγραφή επιθετικού. Αυτό είναι δεδομένο, έχει αποφασιστεί εδώ και μήνες και η διοίκηση θα διορθώσει το λάθος που έκανε το καλοκαίρι, όταν απέκτησε μόνο τον Γιακουμάκη ενώ ήταν φανερό ότι χρειαζόταν κι άλλος φορ. Όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, όμως, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μεταγραφή-έκπληξη. Δεν αποκλείεται, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, να αποκτηθεί και δεξιός μπακ. Δεν είναι προτεραιότητα, γίνονται όμως ήδη συζητήσεις με υποψήφιους στόχους.

Απόλυτη στήριξη από Νίκολιτς

Με την επιστροφή στη δράση η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια εβδομάδα-φωτιά. Υποδέχεται Άρη, πάει στην Ιταλία για τη Φιορεντίνα και αμέσως μετά στη Λεωφόρο. Ο Νίκολιτς θα πρέπει να παρουσιάσει μια ομάδα καλύτερη από αυτή που έχουμε δει μέχρι τώρα, πιο πειστική και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ανέβουν κάποιοι από τους παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι. Όπως, για παράδειγμα, ο Γκρούγιτς, τον οποίο, όπως μου λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο προπονητής είναι διατεθειμένος να στηρίξει μέχρι τέλους. Ο Σέρβος χαφ είναι μεταγραφή αποκλειστικά του Νίκολιτς και γι’ αυτό θα τον στηρίξει όσο χρειαστεί, όντας σίγουρος ότι θα δικαιωθεί. Το θέμα είναι πότε… Άμεσα, εδώ κοντά ή όταν η ΑΕΚ θα έχει βγει εκτός στόχων και θα κινδυνεύει και η θέση του προπονητή;

Τι είπε ο Αταμάν και τι κάνει ο Παναθηναϊκός

Στο μπάσκετ, τέλος, ο Αταμάν είπε αλήθεια αλλά και… ψέματα σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει κι άλλον σέντερ. Η αλήθεια είναι πως οι «πράσινοι» δεν καίγονται αυτή τη στιγμή καθώς ο Φαρίντ έδειξε ότι μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Είναι ψέματα, όμως, ότι στο «τριφύλλι» έχουν σταματήσει να τσεκάρουν την αγορά για κάποιον ψηλό. Απλά, με τον Φαρίντ να προσφέρει κάποιες εγγυήσεις, ο Παναθηναϊκός έχει την άνεση να χειριστεί πιο ψύχραιμα το θέμα και να μη βιαστεί. Αν, πάντως, προκύψει κάποια πολύ καλή περίπτωση από το ΝΒΑ, είναι σίγουρο ότι οι «πράσινοι» θα κάνουν κίνηση. Ο Γιούρτσεβεν άλλωστε δύσκολα θα βγάλει τη σεζόν στην ομάδα ενώ δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα δούμε τον Λεσόρ σε δράση πριν το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.