Με δύο βολές του Μπεν Μουρ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 88-87 τη Μπράουνσβαϊγκ και πήρε την 1η θέση στον όμιλό του στο Europe Cup.

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα φάνηκε ότι η άμυνα δεν θα ήταν το δυνατό όπλο των δύο ομάδων, με τους «ασπρόμαυρους» να πετυχαίνουν 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, στο τέλος του οποίου ήταν στο +7 (30-23).

Ο «δικέφαλος του βορρά» κατάφερε να προηγηθεί και με 13 πόντους (46-33) στο 18′, με τους φιλοξενούμενους όμως να μειώνουν σε 50-41 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και να πλησιάζουν στο -5 (63-58) στο 30′.

Το παιχνίδι μετατράπηκε σε ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες (74-74) στο 35′ και να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το τέλος. Με καλάθι του Ομπιέσε η Μπράουνσβαϊγκ πέρασε μπροστά με 87-86 και όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε τη νίκη, στα 5 δέκατα πριν τη λήξη, όμως, ο Μουρ κέρδισε φάουλ και ήταν εύστοχος και στις δύο βολές, διαμορφώνοντας το τελικό 87-86.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ πήρε την 1η νίκη του ομίλου του και αισιοδοξεί για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-41, 63-58, 88-87

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 26 (3), Κόνιαρης 4, Σλαφτσάκης 2, Ζάρας 3(1), Τζάκσον 8, Τζόουνς 4, Περσίδης 4, Μπράουν 9 (1), Μουρ 19, Ντίμσα 9 (3).

Μπράουνσβαϊγκ (Κώστας Παπάζογλου): Ν’Γκεσάν 13, Σρέντερ 3, Χόουλι 6, Ζίλκα 5 (1), Τόμιτς, Ομπιέσι 27 (5), Χόλογουεϊ 2, Ντζιέ 8, Σέρφιλντ 17 (3), Φλάνιγκαν 6.