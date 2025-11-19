Τα μεταγραφικά σενάρια για τον Χρήστο Μουζακίτη συνεχίζονται, με ισπανικό Μέσο αυτή τη φορά να υποστηρίζει ότι βρίσκεται στη λίστα του Ρούμπεν Αμορίμ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο νεαρός διεθνής χαφ του Ολυμπιακού κατέκτησε το βραβείο Golden Boy Web της Tuttosport πριν λίγες μέρες ενώ ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα υποστήριξε σε ανάρτησή του στα social media ότι αποτελεί στόχο των Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νάπολι, Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα.

Στο ρεπορτάζ του έγκυρου Ιταλού ρεπόρτερ δίνει τώρα συνέχεια η ισπανική El Mundo Deportivo, η οποία τονίζει πως ο ίδιος ο Ρούμπεν Αμορίμ, ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει σημειώσει στη λίστα του το όνομα του Μουζακίτη καθώς είναι ένας από τους στόχους για την ενίσχυση της ομάδας του στη μεσαία γραμμή.

Ο διεθνής Έλληνας μέσος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τον Ολυμπιακό και οι Ισπανοί, όπως και ο Σκίρα, υποστηρίζουν ότι το ποσό με το οποίο μπορεί να τον αγοράσει κάποια ομάδα φτάνει στα 30 εκατ. ευρώ, η αλήθεια όμως είναι ότι στον Πειραιά θέλουν περισσότερα για να μπουν σε διαδικασία σοβαρών συζητήσεων για την πώληση του παίκτη.