Η αγγλική εφημερίδα «Sun» αποκαλύπτει ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μπράιτον για τον Χρήστο Μουζακίτη, με τον 18χρονο άσο του Ολυμπιακού να είναι μήλο της έριδος για αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ ψάχνει να αποκτήσει έναν παίκτη στη μεσαία της γραμμή, ενώ και οι «γλάροι» αν πουλήσουν τον Μπαλέμπα θα θελήσουν να πάρουν αντικαταστάτη, ο οποίος θα ήθελαν να είναι ο Μουζακίτης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως στη Μπράιτον αγωνίζονται ήδη δύο Έλληνες, ο Μπάμπης Κωστούλας, αλλά και ο Χρήστος Τζίμας, ενώ όπως αποκάλυψε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς το καλοκαίρι σε συνέντευξή του, ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Μπράιτον για τον 18χρονο άσο, η οποία έφτανε τα 40 εκατ. ευρώ.

Η Sun αποκάλυψε επίσης ότι ο Μουζακίτης παρακολουθείται από την Άρσεναλ, την Άστον Βίλα και τη Γουλβς στην Premier League, ενώ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ, της Μίλαν, της Γιουβέντους, της Βιγιαρεάλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης.