Η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Νάπολι, η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Άστον Βίλα ενδιαφέρονται για τον Χρήστο Μουζακίτη σύμφωνα με έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Ολυμπιακός θα το συζητούσε για 30 εκατ. ευρώ.

Ο 19χρονος διεθνής χαφ είναι αυτός που κατέκτησε το Goden Boy Web, το βραβείο της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport, φτιάχνοντας κι άλλο το όνομά του, το οποίο ήδη βρίσκεται στη λίστα μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Νικολό Σκίρα, τέσσερις ομάδες της Premier League και μία της Serie A, συγκεκριμένα οι Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα και Νάπολι παρακολουθούν τον Μουζακίτη και δεν αποκλείεται να κάνουν κίνηση για την απόκτησή του στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ολυμπιακός κοστολογεί με 30 εκατ. ευρώ τον Μουζακίτη, με τις αγγλικές ομάδες να έχουν τον πρώτο λόγο.