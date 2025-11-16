Ο Ολυμπιακός πήρε μια εύκολη εκτός έδρας νίκη επί του Προμηθέα και ο Σάσα Βεζένκοβ ξέσπασε στις δηλώσεις του για την κριτική που έγινε τόσο στον ίδιο όσο και στους συμπαίκτες του μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο στη Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν το φαβορί κόντρα στους Ιταλούς, οι οποίοι είχαν πολλές απουσίες, δεν έπαιξαν καλά όμως και ηττήθηκαν, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να αστοχεί στο κρίσιμο σουτ στην εκπνοή. Μια ήττα που έφερε κριτική αλλά και πολλά άσχημα σχόλια στα social media, με τον Βεζένκοβ να αναφέρεται σε όλα αυτά στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι με τον Προμηθέα.

«Θέλω να πω πάρα πολλά. Θα δανειστώ μια ατάκα που άκουσα πριν από μία εβδομάδα, ότι υπάρχει πάρα πολλή φασαρία εκτός της ομάδας. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αδιαμφισβήτητα ήταν μια κακή ήττα, το γνωρίζουμε. Θα αρκεστώ στο ότι στην EuroLeague τη μια εβδομάδα μπορεί να είσαι Θεός και την άλλη να μην κάνεις.

Όσο με πιστεύουν οι συμπαίκτες μου, ο οργανισμός του Ολυμπιακού κι εγώ με τη δουλειά που έχω κάνει, θα συνεχίσω να παίρνω αυτά τα σουτ και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα το βάλω. Ήταν μια κακή ήττα. Δεν κρυβόμαστε από τις ευθύνες που έχουμε. Είναι ακόμα, όμως, Νοέμβριος. Καταλαβαίνω τις προσδοκίες του κόσμου. Η ομάδα φτιάχτηκε για να κερδίσει την EuroLeague και σίγουρα η εικόνα σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν αυτή που θέλουμε», είπε αρχικά ο Βεζένκοβ και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό.

«Από εκεί και πέρα είμαστε έμπειροι για να απομονώσουμε τον θόρυβο, να δουλέψουμε, να μείνουμε μαζί και να κερδίζουμε παιχνίδια στα οποία θα φτιάχνει η ψυχολογία μας και η βαθμολογική μας κατάταξη. Επειδή ζούμε σε μια περίεργη κοινωνία, όποιος θέλει να πει κάτι, να προσέχει το πώς, γιατί οι κατάρες που δεχόμαστε κάθε μέρα είναι πολλές.

Απομονωνόμαστε όμως και μένουμε στη δουλειά μας. Συνεχίζουμε. Η EuroLeague είναι μεγάλη, είναι μαραθώνιος και είναι Νοέμβριος, οπότε όλα καλά. Μαθαίνουμε. Σίγουρα καταλαβαίνω και τον υγιή κόσμο και ότι η εικόνα είναι αυτή που προβλημάτισε. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τον Ολυμπιακό και για να φτάσουμε στους στόχους μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο στις 15 Νοεμβρίου.

Δεν ήθελα να μιλήσω πολύ, αλλά μου βγήκε και το αφήνω εδώ».