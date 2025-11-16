Δύο μέρες μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο ο Ολυμπιακός ξέσπασε στον Προμηθέα, τον οποίο νίκησε εύκολα με 88-64 στην Πάτρα, παίρνοντας την 7η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αντιμετώπισαν σαν… αγγαρεία το παιχνίδι και φάνηκε από νωρίς, καθώς με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να σκοράρουν εύκολα κατάφεραν να προηγηθούν με +10 (14-4), κλείνοντας με +7 (19-12) την πρώτη περίοδο.

Οι Πατρινοί προσπάθησαν να πλησιάσουν περισσότερο στο δεύτερο δεκάλεπτο αλλά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ορεξάτη και λειτουργούσε σωστά τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Έτσι, με τους Παπανικολάου και Πίτερς να δίνουν παντού λύσεις, η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με τους Πειραιώτες στο +22 (45-23).

Τα πάντα είχαν, ήδη, κριθεί και ο Ολυμπιακός παρέμεινε σοβαρός και στην τρίτη περίοδο, με τη διαφορά να παραμένει πάνω από τους 20 πόντους και τον Προμηθέα να μην καταφέρνει σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να μειώσει, να πλησιάσει αρκετά.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μετατρέψει σε πολύ εύκολο το παιχνίδι με τη σοβαρότητά τους και πήραν εύκολα τη νίκη με το τελικό 88-64, συνεχίζοντας αήττητοι στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τις πρώτες επτά αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88