Το ποσό των 450.000 ευρώ καλούνται να πληρώσουν ο Καρίμ Αντεγέμι της Ντόρτμουντ και η σύντροφός του και ο λόγος είναι η παράνομη κατοχή όπλων, όπως αποκαλύπτουν τα γερμανικά ΜΜΕ.

Ο 23χρονος εξτρέμ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Μπορούσια και στο τέλος της σεζόν είναι πολύ πιθανό να πάρει μεταγραφή καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Ιταλίας και της Αγγλίας, οι οποίες είναι διατεθειμένες να δώσουν πολλά λεφτά για την απόκτησή του.

Αυτή τη φορά, όμως, τα γερμανικά ΜΜΕ δεν ασχολούνται με τον Αντεγέμι για να τον αποθεώσουν για κάτι που έκανε στο γήπεδο, αλλά για να τον κριτικάρουν για το γεγονός ότι οι Αρχές βρήκαν στην κατοχή του ένα όπλο ηλεκτροσόκ και μια σιδερογροθιά, χωρίς να έχει τις σχετικές άδειες.

Έτσι, στον Αντεγέμι και τη σύντροφό του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 450.000 ευρώ, με τον ίδιο να μην κάνει σχόλιο και τη Ντόρτμουντ να τοποθετείται για το θέμα, αναφέροντας πως «η ομάδα μας λαμβάνει πάντα σοβαρά υπόψη τις ποινικές κατηγορίες και τις χρησιμοποιεί ως ευκαιρία να τις συζητήσει με τους υπαλλήλους της, σεβόμενη τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας».