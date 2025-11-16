Τη σημαντική ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη ανέδειξε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, τονίζοντας ότι η χώρα δεν βρίσκεται στο περιθώριο, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, αλλά «πρωταγωνιστεί σε κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις». Με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι – την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική – υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβική πύλη εισόδου και εξόδου φυσικού αερίου, αποτελώντας πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή.

Η κ. Σδούκου στάθηκε επίσης στην πρόσφατη παρουσία κορυφαίων αμερικανικών «παικτών» της ενέργειας και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων στη χώρα. Όπως είπε, τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ. «Η Ελλάδα είναι εγγυητής ασφάλειας στην περιοχή. Η παρουσία όλων αυτών των παραγόντων δείχνει ότι η χώρα μας βρίσκεται στο καλύτερο σημείο των τελευταίων ετών ως προς τον γεωπολιτικό της ρόλο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ακόμη ότι η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί «χρυσή ευκαιρία» για τη χώρα, η οποία αξιοποιεί τις ενεργειακές υποδομές που έχει αναπτύξει και αναβαθμίσει τα τελευταία χρόνια. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα επιδιώκει να εδραιωθεί ως πύλη εισόδου φυσικού αερίου, την ώρα που η Ευρώπη απομακρύνεται ενεργειακά από τη Ρωσία, επισημαίνοντας πως «μέσω των υποδομών μας φτάνουν ποσότητες κυρίως αμερικανικού LNG, οι οποίες διοχετεύονται προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και – στόχος μας – έως την Ουκρανία».

Όπως ανέφερε, η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση στις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα ενόψει της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, καθιστά την Ελλάδα ακόμη πιο κρίσιμο κρίκο στην ενεργειακή αλυσίδα. «Τα επόμενα χρόνια οι ανάγκες θα είναι τεράστιες και η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο–κλειδί, προσφέροντας σταθερότητα, ασφάλεια και ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου», είπε.

Παράλληλα σημείωσε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της χώρας μεταφράζεται σε άμεσα οφέλη για την κοινωνία: «Όσο αυξάνεται η ροή φυσικού αερίου και ενισχύεται ο ανταγωνισμός, τόσο μειώνονται οι τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις». Συμπλήρωσε, δε, ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Η πράσινη μετάβαση και τα μεγάλα ενεργειακά έργα

Σχολιάζοντας την πρόοδο της χώρας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι «έχουμε υπερδιπλασιάσει τις εγκατεστημένες ΑΠΕ», τονίζοντας ότι «σήμερα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ βρίσκεται στο 57%, έναντι 20% το 2019, με στόχο να φτάσει το 80% έως το 2030».

Για τις έρευνες υδρογονανθράκων ανέφερε ότι «το εκτεταμένο πρόγραμμα σεισμικών ερευνών του 2022–2023 ήταν αυτό που έφερε στη χώρα κολοσσούς όπως η Exxon Mobil και η Chevron», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά με σταθερά βήματα, «χωρίς πανηγυρισμούς αλλά με αποτελεσματικότητα».

Στήριξη της καθημερινότητας και πολιτικές για πολίτες και ευάλωτες ομάδες

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναφέρθηκε σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες που – όπως είπε – συχνά περνούν απαρατήρητες, ενώ για τον μήνα Νοέμβριο σημείωσε την «αύξηση κατά 500 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού του προγράμματος “Εξοικονομώ 2025″», τα θετικά αποτελέσματα της κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων σε πάνω από 140.000 πολίτες, καθώς και το νέο πρόγραμμα στεγαστικής ενίσχυσης για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι πληρωμές των αγροτών

Απαντώντας στις ανησυχίες των αγροτών, τόνισε ότι η κυβέρνηση κατανοεί την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί μετά τις αποκαλύψεις περί καταχρήσεων, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει θέσει σαφές χρονοδιάγραμμα και ότι «οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους». Εξήγησε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους που ζήτησαν οι ευρωπαϊκές αρχές. «Δεν θέλουμε ούτε μία προσδοκία των αγροτών να διαψευστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα επιλέγει να δημιουργεί ειδήσεις με δουλειά, όχι με θόρυβο»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η χώρα «επιλέγει να δημιουργεί ειδήσεις μέσα από σκληρή δουλειά, όχι μέσα από θόρυβο», τονίζοντας ότι οι εθνικές επιτυχίες, ο αναβαθμισμένος ενεργειακός και γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας και οι στοχευμένες κυβερνητικές δράσεις συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα σταθερότητας, ανάπτυξης και προοπτικών για όλους τους πολίτες.