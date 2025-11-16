Οι αγώνες Παναθηναϊκός – Άρης και Προμηθέας – Ολυμπιακός για τη Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (16/11).
Έπειτα από δύο συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες στη Euroleague, οι «πράσινοι» επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα υποδεχόμενοι τους «κίτρινους» και ο στόχος τους δεν είναι απλά η νίκη αλλά και το να προσφέρουν θέαμα.
Όσο για τους «ερυθρόλευκους», θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο και να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις κόντρα στον Προμηθέα, παίρνοντας τη νίκη που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν αήττητοι στο πρωτάθλημα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship Ντουμπάι
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Κολοσσός Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Τενερίφη ACB Liga Endesa
14:00 Action 24 Αστέρας Τρίπολης Β’ – Ηρακλής Super League 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
16:00 Novasports Prime Πορτογαλία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers
16:00 Novasports Start Ουγγαρία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals Τελικός Διπλού
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Ολυμπιακός Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Άρης betsson Stoiximan GBL
18:30 Mega News Ολυμπιακός – Πανιώνιος Α1 Γυναικών VolleyLeague
19:00 Novasports Prime Αλβανία – Αγγλία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports Start Ουκρανία – Ισλανδία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 2HD Σερβία – Λετονία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 1HD Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals Τελικός Μονού
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καλαμάτα – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών
21:30 Συνέντευξη Γιάννη Αλαφούζου ΣΚΑΪ Hybrid
21:45 Novasports Prime Ιταλία – Νορβηγία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Start Ισραήλ – Μολδαβία UEFA World Cup Qualifiers
22:00 Novasports 1HD Σαραγόσα – Ουέσκα Β’ Ισπανίας
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA