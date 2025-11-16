Οι αγώνες Παναθηναϊκός – Άρης και Προμηθέας – Ολυμπιακός για τη Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (16/11).

Έπειτα από δύο συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες στη Euroleague, οι «πράσινοι» επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα υποδεχόμενοι τους «κίτρινους» και ο στόχος τους δεν είναι απλά η νίκη αλλά και το να προσφέρουν θέαμα.

Όσο για τους «ερυθρόλευκους», θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο και να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις κόντρα στον Προμηθέα, παίρνοντας τη νίκη που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν αήττητοι στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship Ντουμπάι

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Κολοσσός Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Τενερίφη ACB Liga Endesa

14:00 Action 24 Αστέρας Τρίπολης Β’ – Ηρακλής Super League 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)

16:00 Novasports Prime Πορτογαλία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers

16:00 Novasports Start Ουγγαρία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals Τελικός Διπλού

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Άρης betsson Stoiximan GBL

18:30 Mega News Ολυμπιακός – Πανιώνιος Α1 Γυναικών VolleyLeague

19:00 Novasports Prime Αλβανία – Αγγλία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports Start Ουκρανία – Ισλανδία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 2HD Σερβία – Λετονία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 1HD Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals Τελικός Μονού

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καλαμάτα – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών

21:30 Συνέντευξη Γιάννη Αλαφούζου ΣΚΑΪ Hybrid

21:45 Novasports Prime Ιταλία – Νορβηγία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Ισραήλ – Μολδαβία UEFA World Cup Qualifiers

22:00 Novasports 1HD Σαραγόσα – Ουέσκα Β’ Ισπανίας

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA