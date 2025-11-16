Έχει δουλειά να κάνει ο Γιοβάνοβιτς

Ήμουν στο Καραϊσκάκη χθες για να δω την Εθνική ομάδα να παίρνει τη νίκη επί της Σκωτίας, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έδειξε ξανά τα προτερήματά της αλλά και τα ελαττώματά της. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πολύ ταλέντο σε όλες τις θέσεις, σε όλες τις γραμμές και επιθετικά, αν μη τι άλλο, το δείχνει. Δεν θα καταφέρει ποτέ, όμως, να πετύχει όσα πραγματικά μπορεί αν ο προπονητής της δεν δουλέψει σωστά σε δύο τομείς: Στην άμυνα και στην πνευματική ετοιμότητα της ομάδας. Δικό της παιχνίδι, η Εθνική το έκανε ντέρμπι και αν δεν έκανε κάποιες μεγάλες αποκρούσεις ο Βλαχοδήμος θα χανόταν νίκη από το 3-0.

Αναγέννηση με Αλμέιδα

Μιας και αναφέρθηκα στον Βλαχοδήμο, θα πρέπει να σημειώσω ότι ο Ματίας Αλμέιδα πιστώνεται την αγωνιστική ανάκαμψή του. Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ εμπιστεύθηκε τον Έλληνα τερματοφύλακα, τον έκανε βασικό στη Σεβίλλη και με αυτοπεποίθηση ξανά πλέον ο Βλαχοδήμος υπενθυμίζει σε όλους ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει. Το κακό για τις ελληνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός, είναι ότι με τέτοιες εμφανίσεις δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιστρέψει στη χώρα μας. Ή θα τον αγοράσει η Σεβίλλη από τη Νιούκαστλ ή θα βρει κάποια πολύ καλή πρόταση από άλλη ομάδα του εξωτερικού. Ο ίδιος βέβαια έχει πει ότι θα ήθελε να παίξει ξανά στον Παναθηναϊκό αλλά το κάνει δύσκολο με τις εμφανίσεις του.

Χρήσιμος μόνο για μεταγραφή

Στον μπασκετικό Ολυμπιακό έχει αρχίσει η αναζήτηση γκαρντ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Έβανς, αλλά παράλληλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει οριστικά η κατάσταση και με ένα παίκτη που είναι ήδη στο ρόστερ. Ο λόγος για τον Σέιμπεν Λι που είναι φανερό ότι δεν υπολογίζεται. Στο ματς με την Αρμάνι έπαιξε μόνο 5 λεπτά παρά το γεγονός ότι ο Μπαρτζώκας είχε ελάχιστες επιλογές στους «κοντούς», οπότε εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει μέλλον στον Πειραιά. Παρ’ όλα αυτά στον Ολυμπιακό μπορούν να τον αξιοποιήσουν αλλιώς, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή σαν αντάλλαγμα για να σπάσουν το συμβόλαιο κάποιου γκαρντ από ομάδα της Euroleague. Είναι κι αυτή μια σκέψη που κάνουν στο λιμάνι τα τελευταία 24ωρα.

Μυστήριο…

Να παραμείνω στον μπασκετικό Ολυμπιακό για να εκφράσω και την απορία, όχι μόνο δική μου, σχετικά με τον Παπανικολάου. Είναι τραυματίας και δεν παίζει αλλά δεν το έχει πει κανείς από την ομάδα; Ή υπάρχει σοβαρό θέμα με τον Μπαρτζώκα; Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, δεν θα αρέσει καθόλου στα αποδυτήρια, στους συμπαίκτες του. Δεν είναι μυστικό ότι στους «ερυθρόλευκους» έχουν υπάρξει στο παρελθόν γκρίνιες για τη συμπεριφορά του προπονητή, οπότε αποτελεί μυστήριο το τι ακριβώς έχει γίνει με τον αρχηγό. Γιατί ξαφνικά, ενώ προερχόταν από ένα Eurobasket στο οποίο έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει σε πολλούς τομείς, βρέθηκε ξαφνικά να παίζει ελάχιστα ή και καθόλου.

Ό,τι πει ο Μεντιλίμπαρ

Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, από την άλλη, δεν έχουν τέτοια θέματα, έχουν όμως ένα συμβόλαιο παίκτη για το οποίο δεν θα βιαστούν να πάρουν την τελική απόφασή τους. Ο Γκαρθία είναι ένας από τους παίκτες που μένουν ελεύθεροι στο τέλος της σεζόν και στη διοίκηση θα αφήσουν τον Μεντιλίμπαρ να πάρει την τελική απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να του ανανεώσουν το συμβόλαιο. Ο παίκτης ήταν αποκλειστική επιλογή του προπονητή όταν αποκτήθηκε και αυτός είναι που θα καθορίσει 100% και τη μοίρα του. Γι’ αυτό και δεν έχουν γίνει ακόμη συζητήσεις με τον παίκτη για αυτό το θέμα. Δεν αποκλείεται να είναι και ο τελευταίος που θα κληθεί για συζητήσεις, με τον «Μέντι» να παίρνει τον χρόνο του για να αποφασίσει.

Ο νέος μεταγραφικός στόχος των «μεγάλων»

Για κλείσιμο, να αναφέρω το νέο όνομα που θα μας απασχολήσει προσεχώς με μεταγραφικά σενάρια: Μάριος Βήχος. Ο αριστερός μπακ του Λεβαδειακού κλήθηκε στην Εθνική ομάδα μετά τον τραυματισμό του Γιαννούλη, επιβραβεύθηκε έτσι για τις εμφανίσεις του με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου και είναι και επισήμως στη… βιτρίνα με τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους των μεγάλων ομάδων, οι οποίες ούτως ή άλλως παρακολουθούν με ενδιαφέρον φέτος τους Βοιωτούς. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Τσάπρα, ο ΠΑΟΚ έχει ξεχωρίσει τον Κωστή, ο Παναθηναϊκός επίσης παρακολουθεί την κατάσταση έχοντας και άριστες σχέσεις με τον Λεβαδειακό, να δούμε ποιος θα κάνει κίνηση για τον Βήχο.