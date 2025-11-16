Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προσγειώθηκε το προεδρικό αεροσκάφος της Ουκρανίας, το οποίο μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα και θα συναντηθεί διαδοχικά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τονπρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έρχεται στην Αθήνα για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν τον Αύγουστο του 2023.

Επόμενοι σταθμοί του Ουκρανού προέδρου θα είναι το Παρίσι και η Μαδρίτη.