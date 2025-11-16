Η οικογένεια του Φρεντ Γκόλντμαν φαίνεται να πλησιάζει επιτέλους στην είσπραξη αποζημίωσης από την περιουσία του Ο.Τζ. Σίμπσον, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την επιτυχή κατάθεση αγωγής για αδικοπραξία, παρά το γεγονός ότι ο πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου είχε αθωωθεί για τη δολοφονία του γιου του Γκόλντμαν.

Ο Μάλκολμ ΛαΒέρν, εκτελεστής της περιουσίας του Σίμπσον, αποδέχθηκε την απαίτηση του Γκόλντμαν για ποσό 57.997.858,12 δολαρίων συν τους τρέχοντες τόκους από τη δικαστική απόφαση, όπως μετέδωσε το TMZ το Σάββατο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ποσό συμφωνήθηκε μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της περιουσίας του Σίμπσον και του Γκόλντμαν, του οποίου ο γιος Ρον σκοτώθηκε μαζί με την πρώην σύζυγο του Σίμπσον, Νικόλ Μπράουν Σίμπσον, τον Ιούνιο του 1994.

Αρχικά, ο Γκόλντμαν είχε υποβάλει απαίτηση που υπερέβαινε τα 117 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που περιλάμβανε την αρχική δικαστική απόφαση των 33 εκατομμυρίων δολαρίων από την αστική αγωγή του 1995, συν τους τόκους που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών.

Ο ΛαΒέρν αμφισβήτησε τους υπολογισμούς του Γκόλντμαν και πρότεινε ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στη μισή αξία της αρχικής απαίτησης, το οποίο τελικά έγινε αποδεκτό από τον Γκόλντμαν, σύμφωνα με το TMZ.

Ο εκτελεστής δήλωσε στο TMZ ότι η περιουσία του Σίμπσον σκοπεύει να πληρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του εγκεκριμένου ποσού, μέσω συνεχιζόμενων δημοπρασιών των προσωπικών αντικειμένων του Σίμπσον.

Ο ΛαΒέρν ανέφερε ότι κάποια αντικείμενα συλλογής έχουν κλαπεί και ότι συνεργάζεται με δικηγόρους για την ανάκτησή τους. Επιπλέον, σχεδιάζει να ζητήσει από το δικαστήριο την καταβολή διοικητικών αμοιβών στον Γκόλντμαν για την καθοδήγηση που παρείχε στη διαχείριση της περιουσίας.

Σημειώνεται ότι ο ΛαΒέρν έχει απορρίψει τις περισσότερες απαιτήσεις πιστωτών, αποδεχόμενος μόνο την απαίτηση του Γκόλντμαν και μια απαίτηση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS). Η περιουσία του Σίμπσον θα δώσει προτεραιότητα στην πληρωμή της IRS προκειμένου να εκπληρωθούν οι ομοσπονδιακές φορολογικές υποχρεώσεις πριν καλύψει άλλα χρέη, όπως η απαίτηση περίπου 636.945 δολαρίων από την Καλιφόρνια.

Ο ΛαΒέρν δήλωσε στο TMZ ότι η πολιτεία θα χρειαστεί να κινήσει νομικές διαδικασίες εάν επιθυμεί την είσπραξη του ποσού.

Η συμφωνία με τον Γκόλντμαν σηματοδοτεί στροφή στην αρχική στάση του ΛαΒέρν μετά τον θάνατο του Σίμπσον πέρυσι, όταν είχε δηλώσει ότι δεν θα πληρώσει ποτέ την οικογένεια Γκόλντμαν. Στη συνέχεια, άλλαξε πορεία και δεσμεύτηκε να αποδεχθεί την απαίτησή τους.

H δίκη που συγκλόνισε τον κόσμο

Στις 13 Ιουνίου 1994, η Νικόλ Μπράουν Σίμπσον και ο Ρόναλντ Γκόλντμαν βρέθηκαν δολοφονημένοι με βιαιότητα έξω από το διαμέρισμα της Μπράουν Σίμπσον στο Μπρέντγουντ.

Ο Σίμπσον, μέλος του Hall of Fame του NFL, ο οποίος αργότερα έκανε καριέρα στην υποκριτική και την τηλεόραση, κατηγορήθηκε για τους φόνους. Αθωώθηκε όμως έπειτα από μια μακρά και πολυσυζητημένη δίκη που διήρκησε πάνω από ένα χρόνο και μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο.

Οι γονείς του Γκόλντμαν κατέθεσαν στη συνέχεια αστική αγωγή για αδικοπραξία εναντίον του Σίμπσον. Ο Σίμπσον κατέθεσε στις αστικές διαδικασίες, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στους φόνους. Τον Φεβρουάριο του 1997, κρίθηκε υπεύθυνος για τους δύο θανάτους μετά από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων των ενόρκων.

Όλοι οι δώδεκα ένορκοι ψήφισαν υπέρ των ενάγοντων, απονέμοντας 8,5 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στην οικογένεια του Γκόλντμαν. Έξι ημέρες αργότερα, η ίδια επιτροπή διέταξε τον Σίμπσον να καταβάλει 25 εκατομμύρια δολάρια ως ποινικές αποζημιώσεις, κατανεμημένες εξίσου μεταξύ των οικογενειών Γκόλντμαν και Μπράουν.

Το συνολικό ποσό των 33,5 εκατομμυρίων δολαρίων παραμένει σε μεγάλο βαθμό απλήρωτο κατά τη διάρκεια της ζωής του Σίμπσον, με τις οικογένειες να έχουν λάβει μέχρι σήμερα μόνο ένα μικρό μέρος των δικαιωμάτων τους.