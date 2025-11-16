Καλεσμένη στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 16 Νοεμβρίου η Έλενα Χριστοπούλου.

Η γνωστή μάνατζερ, λίγες ημέρες μετά την κοινοποίηση της 30σέλιδης αγωγής που έχει καταθέσει εις βάρος της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, στην οποία της αποδίδονται κατηγορίες για υπεξαίρεση, πλαστογραφία, επαναλαμβανόμενη παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και υπεξαγωγή εγγράφων, κάθισε απέναντι από τη Σίσσυ Χρηστίδου και μίλησε ανοιχτά για όλα όσα έχουν συμβεί.

«Είδα την αγωγή πρώτα στα Μέσα ενώ εγώ δεν την είχα παραλάβει. Δε λέω ότι γίνεται πρώτη φορά. Απλά είναι το πόσο μπορεί και θέλει κάποιος να δημοσιοποιήσει κάτι, επομένως δεν είχα εκείνη τη στιγμή την άμυνα για να απαντήσω κάτι οπουδήποτε γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει εξέλιξη, έχει πολλά επεισόδια, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν και πολλά παραπάνω» ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως αιφνιδιάστηκε από τον τρόπο που έγινε γνωστό το θέμα.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι: «Δεν τα βρήκαμε ποτέ εξωδικαστικά. Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη. Από τον προηγούμενο Νοέβμριο μέχρι και τώρα έχει περάσει ένας χρόνος. Όλο αυτό το διάστημα βλέπω τίτλους που μένουν, και θα μένουν για πάντα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως. Μοιραία, δεν υπάρχει περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά – όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή του».

Η ίδια περιέγραψε πως ενημερώθηκε τηλεοπτικά πριν ακόμη λάβει επίσημα την αγωγή: «Είδα το θέμα στις τηλεοράσεις πριν εγώ καν έχω λάβει και διαβάσει την αγωγή. Δεν έχω πια συναίσθημα γι’ αυτή την ιστορία… Τώρα πια δεν έχω συναισθήματα.» Τόνισε επίσης πως το παρελθόν των 15 χρόνων συνεργασίας και φιλίας δεν γίνεται να μη φέρει φορτίο: «Όταν έχεις περασει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, με αγάπη, με φιλία, με επαγγελματισμό, με εξέλιξη, με πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ.»

Στη συνέχεια εξήγησε τη στάση που κρατά: «Δε μπορώ να απαντήσω στις κάμερες και δεν είναι δουλειά κανενός. Θα απαντήσω στους αρμόδιους με αυτά που έχω στα χέρια μου. Όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρη… Αυτό που δε μου αρέσει καθόλου και συμβαίνει, είναι όλοι αυτοί οι τίτλοι που θα με συνοδεύουν μια ζωή.»

Ξεκάθαρη ήταν και στη θέση της για το πώς βλέπει πλέον τη διαδικασία και τις επόμενες κινήσεις της: «Εγώ ξέρω την αλήθεια και οι κινήσεις που θα κάνω είναι κάτι που αφορά εμένα, τη δικηγόρο μου και το σπίτι μου, το ασφαλές μου μέρος. Αν βγαίνω να λέω τι θα κάνω είναι σαν να απαντώσε σε όλα αυτά που δε θέλω».

Σε ερώτηση του Νίκου Συρίγου για το τι νιώθει σήμερα απέναντι στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου ως άνθρωπο, ήταν σαφής: «Δε θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό. Αυτό που λες “ανθρώπινη σχέση” μου κάνει κάτι που συνέβη πολλά χρόνια πριν. Δεν υπάρχει.» Περιέγραψε μάλιστα πως η μακρά περίοδος σιωπής της είχε ως αποτέλεσμα μια εσωτερική σύγκρουση: «Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δε μίλησα και δε μιλούσα, ήταν σαν να τα έβαζα με τον εαυτό μου… Πέρασα και περνάω κρίση εμπιστοσύνης, αλλά όταν έχεις γερά θεμέλια δεν κλωνίζεσαι πολύ».

Κλείνοντας, ανέφερε: «Δεν έχω κάτι να φοβηθώ ή να κρύψω».