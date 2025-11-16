Χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς για ακόμη μία φορά, αλλά με τους άλλους δύο superstars να κλέβουν την παράσταση, Λέικερς και Μπακς έδωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11) ένα παιχνίδι με ενδιαφέρον στο Μιλγουόκι. Η ομάδα του Λος Άντζελες επιβλήθηκε με 119-95, πριν επιστρέψει στην Καλιφόρνια όπου την περιμένουν πέντε εντός έδρας αναμετρήσεις στα έξι επόμενα ματς.

Οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 8-6 (5-3 μπροστά στο κοινό τους και 3-3 εκτός), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γεμίζει ξανά το φύλλο αγώνα – σημείωσε 32 πόντους, είχε 9/15 σουτ εντός πεδιάς, 13/18 από τη γραμμή, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Αυτό συνέβη μόλις μία ημέρα μετά το θρίλερ με τη Σάρλοτ, όμως αυτή τη φορά οι βοήθειες που πήρε ήταν ελάχιστες.

Ο Ρόλινς, ο Γκριν και ο Τρεντ δεν κατάφεραν να δώσουν λύσεις, ενώ Κούζμα και Τέρνερ έμειναν εντελώς εκτός κλίματος. Έτσι, ένα κουρασμένο Μιλγουόκι είδε το παιχνίδι να του ξεφεύγει ήδη από το πρώτο ημίχρονο. Παρότι στην επανάληψη έκανε μεγάλη προσπάθεια και έριξε τη διαφορά από το -31 στο -13, δεν μπόρεσε να φτάσει πιο κοντά. Τα πρώτα δύο δεκάλεπτα άνηκαν ολοκληρωτικά στους Λέικερς, ενώ στα τελευταία δύο οι Μπακς έδειξαν κάποια σημάδια αντίδρασης – ωστόσο είναι φανερό ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση για να πρωταγωνιστήσει.

Από την άλλη, οι Λέικερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 10-4 (3-2 εντός, 7-2 εκτός). Από το 30-38 στο 17’, έφτασαν στο 34-65 στο ημίχρονο, «τρέχοντας» ένα εντυπωσιακό 4-27 μέσα σε επτά λεπτά. Στα τελευταία οκτώ λεπτά της δεύτερης περιόδου κράτησαν τους Μπακς χωρίς καλάθι, θέτοντας από νωρίς τα θεμέλια για μια άνετη νίκη.

Ο Λούκα Ντόντσιτς κατά διαστήματα ήταν πραγματικά ασταμάτητος, με τον Όστιν Ριβς και τον Ντιάντρε Έιτον να τον πλαισιώνουν ιδανικά και να συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Ο Μπρόνι Τζέιμς βρέθηκε στην αρχική πεντάδα, αλλά αγωνίστηκε μόνο επτά λεπτά, επιχειρώντας δύο τρίποντα χωρίς επιτυχία.

Οι στατιστικές κατηγορίες ήταν κοντά σε αρκετά σημεία: 30-38 οι πόντοι στο ζωγραφιστό, 11-12 στο transition, 34-29 οι πόντοι που ήρθαν από τον πάγκο, 21-26 στην εκμετάλλευση λαθών, ενώ στα δεύτερα σουτ υπήρξε μεγάλη απόκλιση, με το 7-18 να δείχνει τη διαφορά στις «δεύτερες ευκαιρίες».

Οι Μπακς στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον επόμενο αντίπαλο, τους Καβαλίερς, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τρίτης (18/11, 02:00) στο Κλίβελαντ.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε 31’35’‘

32 πόντοι

8/14 δίποντα

1/1 τρίποντο

13/18 βολές

10 ριμπάουντ

5 ασίστ

1 μπλοκ

5 λάθη

3 φάουλ

-12 στο +/-

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-30, 34-65, 72-92, 95-119

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 1 (0/6 σουτ, 1 ριμπάουντ), Γ. Αντετοκούνμπο 32, Τέρνερ 3 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Γκριν 15 (5/10 τρίποντα), Ρόλινς 10 (4/11 σουτ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σιμς, Τρεντ 13 (3/9 τρίποντα), Πόρτις 8 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χάρις 6 (2), Άντονι (0/5 σουτ, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζάκσον, Κόφι 3 (1), Σίαρς 4, Θ. Αντετοκούνμπο

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ (Τζέι Τζέι Ρέντικ): Μπρόνι Τζέιμς, ΛαΡέιβια 4 (1/10 σουτ, 6 ριμπάουντ), Έιτον 20 (9/13 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ριβς 25 (4/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ντόντσιτς 41 (4/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 18/20 βολές, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κνεκτ 9 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χέιζ 10 (3/4 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Κλέμπερ 3 (1), Τιερό 4, Βάντερμπιλτ, Σμιθ 3 (1)