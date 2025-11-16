«Υπάρχουν δύο μύθοι, στο επίπεδο της οικονομίας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει τους φτωχούς ανθρώπους και στην εξωτερική πολιτική ότι είναι ενδοτική. Τα γεγονότα αποδεικνύουν το αντίθετο», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Στην πράξη αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα ανεβαίνει. Η μείωση της ανεργίας είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη. Το ίδιο τα μέτρα της Θεσσαλονίκης. Προχθές η Fitch μας αναβάθμισε ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων που έχουν γίνει στο επίπεδο της οικονομίας. Της ανάπτυξης που είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποτελεσμάτων που είχαμε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ενώ στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής «είχαμε την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra, τα F-35 που εμείς έχουμε παραγγείλει και η Τουρκία δεν μπορεί ακόμα τουλάχιστον να παραγγείλει. Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την οριοθέτηση των οικολογικών πάρκων. Όλα αυτά δείχνουν ότι εμείς ασκούμε μια αποτελεσματική εξωτερική και αμυντική πολιτική στην πράξη. Και εκμεταλλευόμαστε και τη διεθνή ενεργειακή πολιτική για να ενισχύσουμε περισσότερο τη χώρα», τόνισε.

«Δεν είναι συνωμοσία υπέρ της Ελλάδος όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων που έχουν γίνει στο επίπεδο της οικονομίας και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής επίσης. Υπάρχουν απαντήσεις στην πράξη», προσέθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος ειδικότερα στα ενεργειακά ο κ. Χατζηδάκης ανήγγειλε ότι σήμερα, κατά την επίσκεψή του προέδρου της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι στην Αθήνα θα υπογραφεί και άλλη συμφωνία με ελληνικές εταιρείες για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη χώρα μας προς την Ουκρανία.

«Επί μήνες λεγόταν από διάφορους αναλυτές ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να τα βρει με την κυβέρνηση Τραμπ. Ότι η Ελλάδα δεν είναι στο χάρτη των προτεραιοτήτων της αμερικανικής κυβέρνησης. Τώρα αποδείχτηκε ακριβώς το αντίθετο. Ήρθε η ExxonMobil με δύο ελληνικές εταιρείες και θα κάνει γεώτρηση ανοιχτά της Κέρκυρας το 2027 για εξεύρεση υδρογονανθράκων. Είχε προηγηθεί η Chevron νοτίως της Κρήτης, ακυρώνοντας την πράξη και το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Έρχονται δύο ακόμα ελληνικές εταιρείες και υπέγραψαν σύμβαση με αμερικάνικη εταιρεία ώστε μέσω Ελλάδος να μεταφέρεται υγροποιημένο φυσικό αέριο σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό κάνει την Ελλάδα ενεργειακή πύλη, ενώ μέχρι τώρα ήταν το αντίθετο, ήταν η απόληξη της πώλησης του ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη. Τώρα αντιστρέφεται το ρεύμα, αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά η χώρα και αυτό έχει σαφέστατη αντανάκλαση και στην ασφάλεια της χώρας συνολικότερα. Αυτό είναι κέρδος για τους Έλληνες», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης και συνέχισε: «Υπάρχει η απόφαση να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Και η Ελλάδα είναι η χώρα που κατεξοχήν εκμεταλλεύεται προς όφελός της αυτή τη στροφή, με το να γίνει πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου».

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη:

–Για το ενδεχόμενο νέων πρωτοβουλιών στην οικονομία: «Υπάρχει μια προσέγγιση στην Ελλάδα από διάφορους σχολιαστές, από την αντιπολίτευση ότι δήθεν υπάρχουν κάποιοι κακοί οι οποίοι μπορούν να δώσουν δώρα και δεν δίνουν. Η πραγματικότητα είναι πως δίνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Και προφανώς δεν έχουμε λόγο να κρατήσουμε λεφτά στην άκρη για να γίνουμε κακοί. Αλλά δεν πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια όρια γιατί θα μπούμε πάλι σε επιτήρηση και η Ελλάδα θα θυμίσει σταδιακά την περασμένη δεκαετία. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό στους εαυτούς μας. Και επιπλέον, οι υπεύθυνες κυβερνήσεις πρέπει να κρατάνε κάποια λεφτά στην άκρη για ώρα ανάγκης τα οποία χρειαζόμαστε τώρα για τους κτηνοτρόφους μας, για το θέμα της ευλογιάς. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός, πριν κλείσει το έτος, θα παρουσιάσει και μια πρόσθετη δέσμη μέτρων σε σχέση με το στεγαστικό».

-Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Και εδώ εμφανίζονται διάφοροι και μας λένε “κακώς δεν πληρώνετε τους αγρότες, είστε κακοί άνθρωποι”. Βρισκόμαστε ανάμεσα στην πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει ένα καινούριο σύστημα, διαφανές και αποδεκτό για τις πληρωμές και στην εύλογη πίεση των αγροτών να πάρουν τις επιδοτήσεις. Ήδη ξεκινήσαμε και πληρώνουμε διάφορα επιμέρους προγράμματα. Κλείνουμε όποιο κεφάλαιο μπορούμε και προχωρούμε μπροστά. Ο στόχος μας είναι να πληρωθεί η βασική ενίσχυση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και θα ακολουθήσουν οι πληρωμές άλλων επιμέρους προγραμμάτων. Είναι κάτι για το οποίο εργαζόμαστε κάθε μέρα. Να πληρωθούν οι επιδοτήσεις με έναν κανονικό τρόπο και να μην έχουμε καινούργια πρόστιμα από την Ευρώπη. Μας ξεκαθάρισαν, έχουμε δείξει και επιστολές που λένε ότι αν δεν εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις, υπάρχει κίνδυνος προστίμων και αναστολής των επιδοτήσεων».

«Εκείνο που είναι βέβαιο», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «είναι ότι σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα ξεκινώντας από την ανεργία που έπεσε από το 18% στο 8% δημιουργώντας πάνω από μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας και φτάνοντας στα τελευταία μέτρα της Θεσσαλονίκης που μόλις ψηφίστηκαν, η κυβέρνηση κάνει βήματα μπροστά, σταθερά και μαζί της και η οικονομία».

Συμπερασματικώς, «δεν ισχυρίζομαι ότι οι Έλληνες περνάνε τέλεια, ότι δεν υπάρχουν οικογένειες οι οποίες πιέζονται, ιδιαίτερα με την ακρίβεια. Αλίμονο αν δεν το βλέπουμε. Επίσης, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν έχουμε κάνει λάθη. Εκείνο που λέω είναι ότι όλα τα τελευταία χρόνια με τα όποια λάθη, και καθυστερήσεις, όπως και αν το μετρήσουμε, η Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι καλύτερα και στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα. Και με άλλες παρεμβάσεις που έγιναν όπως για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους. Από εδώ και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε με σοβαρότητα, με αποτελεσματικότητα και με σεμνότητα, χωρίς να χάνουμε την επαφή μας με τον κόσμο για να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Με αλήθεια και όχι με πολιτικές σαπουνόφουσκες», κατέληξε.