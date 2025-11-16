Με ακόμα ένα σκίτσο του αγαπημένου του είδος χιούμορ -την ανατροπή και τη γλωσσική παγίδα- μας λέει σήμερα «καλημέρα ο Αρκάς.

Ο αρχαιολόγος κοιτάζει έναν τάφο όπου τα δύο σκελετωμένα σώματα βρίσκονται σε… πολύ εναγκαλισμένη στάση, και η ατάκα του λέει:

«Άντε τώρα να ανακοινώσεις ότι αυτός ο τάφος είναι του 69 π.Χ.»

Η χιουμοριστική αιχμή βρίσκεται στη διπλή σημασία του αριθμού 69, καθώς ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί και γνωστή σεξουαλική στάση.

Ο Αρκάς ουσιαστικά σατιρίζει τη δύσκολη θέση του αρχαιολόγου, που πρέπει να ανακοινώσει μια εντελώς «αθώα» χρονολόγηση χωρίς να δημιουργηθεί λάθος εντύπωση ή… ασυνήθιστες συνδέσεις.