Το πρωινό της Κυριακής 20 Οκτωβρίου 1963, έναν μόλις μήνα πριν από τη δολοφονία του, ο πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι επισκέφθηκε τον πατέρα του Τζο στο σπίτι του στο Χάιανις Πορτ της Μασαχουσέτης. Παρά το γεγονός ότι ο Τζο παρέμενε ανίκανος να μιλήσει έπειτα από εγκεφαλικό, πέρασαν μαζί χρόνο στη θαλαμηγό της οικογένειας μετά το πρωινό τους. Στη συνέχεια, ο Τζακ, όπως ήταν ευρύτερα γνωστός, έκανε έναν περίπατο στην παραλία με τη σύζυγό του Τζάκι.

Οι γείτονές τους, Λάρι Νιούμαν και η σύζυγός του Σάνσι, παρακολούθησαν τον Τζακ να τοποθετεί μια λεκάνη με νερό, ένα κουτί ξυριστικής κρέμας και μια ξυριστική μηχανή δίπλα σε μια πτυσσόμενη καρέκλα, ξεκινώντας να ξυρίζεται κάτω από τον καυτό ήλιο, ενώ η Τζάκι γονάτισε πίσω του περνώντας τα δάχτυλά της μέσα στα μαλλιά του. «Έμοιαζαν τόσο αγαπημένο ζευγάρι, χωρίς καμία έγνοια στον κόσμο», είπε η Σάνσι Νιούμαν. «Ήταν τόσο όμορφο και τόσο οικείο, με συνεπήρε πραγματικά», συμπλήρωσε. Η εικόνα εντυπωσίαζε ακόμη περισσότερο λόγω των μακροχρόνιων προβλημάτων στον γάμο των Κένεντι.

Το 1956, τρία μόλις χρόνια μετά τον γάμο τους, σε ένα δείπνο σε μια από τις πιο αποκλειστικές λέσχες της Ουάσινγκτον, μια συνδαιτυμόνισσα ρώτησε την Τζάκι πώς της φαινόταν να είναι παντρεμένη με έναν γερουσιαστή. Ήταν λίγες ημέρες αφότου είχε ανακαλύψει ότι ο Τζακ είχε σχέση με μια αεροσυνοδό, τη Τζόαν Λούντμπεργκ και δεν είχε καμία διάθεση για προσποιήσεις. «Ήταν το μεγαλύτερο καταραμένο λάθος της ζωής μου», απάντησε απότομα. Ο συνομιλητής της έμεινε άναυδος, ενώ ο πατριός της Χιου αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη, εξηγώντας πως επρόκειτο για «ένα μάλλον λεπτό οικογενειακό ζήτημα». «Δεν κάνουμε πάντα τις σωστές επιλογές στον γάμο», πρόσθεσε και τόνισε: «η Τζάκι θα κάνει καλύτερη επιλογή την επόμενη φορά».

Η σχέση του Τζακ με την Τζόαν Λούντμπεργκ είχε προκαλέσει τόσο μεγάλη οργή στην Τζάκι, που είχε προσλάβει δικηγόρους διαζυγίου, υποχωρώντας μόνο όταν ο πεθερός της την «εξαγόρασε» με το σημερινό αντίστοιχο ποσό των 1,4 εκατομμυρίων λιρών για να παραμείνει στον γάμο. Η συμφωνία με τον σύζυγό της ήταν πως, παρότι γνώριζε ότι θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την ιδέα της απιστίας του, εκείνος δεν θα έπρεπε ποτέ να την εξευτελίσει. «Μην τολμήσεις να μου το τρίψεις στη μούρη», τον είχε προειδοποιήσει. Όμως είχε φτάσει πολύ κοντά σε αυτό όταν στη συνέχεια κατέστησε την Τζόαν έγκυο και πλήρωσε για την άμβλωσή της λίγο πριν εκείνη τερματίσει τη σχέση τους. Στάθηκε τυχερός που η Τζόαν συμφώνησε να διακόψει την εγκυμοσύνη, ο Τζακ είχε γλιτώσει οριακά και το γνώριζε, δεσμευόμενος να μην ξαναβρεθεί σε αντίστοιχη θέση.

H αναθεώρηση «κώδικα» απιστίας

Έκτοτε αναθεώρησε τον δικό του «κώδικα» απιστίας, όπως εξήγησε στον ηθοποιό Πίτερ Λόφορντ, σύζυγο της αδελφής του Πατ. «Μια νύχτα εδώ με ένα κορίτσι και μια νύχτα εκεί, αυτό είναι εντάξει, υποθέτω. Αλλά σχέση; Όχι. Η μία και μοναδική σχέση μπορεί να είναι μόνο με την Τζάκι. Δεν θα ρισκάρω ξανά τον γάμο μου», είχε πει. Μερικές από αυτές τις «νύχτες» τις περνούσε με την Τζούντι Κάμπελ, μελαχρινή διαζευγμένη με έντονη προσωπικότητα και όμορφα χαρακτηριστικά, η οποία είχε βγει για λίγο με τον Φρανκ Σινάτρα, εκείνος ήταν που την σύστησε στον Τζακ μετά από μια εμφάνιση του «Ράτ Πακ» στο Λας Βέγκας το 1960. Στον Τζακ θύμιζε έντονα την Τζόαν Λούντμπεργκ και όπως δείχνουν οι εγγραφές επισκεπτών του Λευκού Οίκου, οι συναντήσεις τους συνεχίστηκαν και αφού εκείνος εξελέγη πρόεδρος τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Ωστόσο, φαίνεται πως απέφυγε να αναπτύξει πραγματική σχέση μαζί της.

Οι επαφές τους τερματίστηκαν τον Δεκέμβριο του 1962, όταν ο αδελφός του Μπόμπι, γνωρίζοντας πως η Τζούντι ήταν φίλη του επικεφαλής της μαφίας του Σικάγου Σαμ Τζιανκάνα, τον προειδοποίησε για πιθανούς εκβιασμούς. Ο Τζακ συμφώνησε. «Ήταν απλώς μια διασκέδαση», όπως έλεγε. Εκείνος δεν δυσκολεύτηκε να την αφήσει, παρότι η Τζούντι δυσκολεύτηκε περισσότερο να κόψει την επαφή, συνεχίζοντας να τηλεφωνεί ώσπου η Τζάκι απείλησε να ζητήσει από τις Μυστικές Υπηρεσίες να την εντοπίσουν. Δεν ξαναπήρε ποτέ. «Λίγα ξέφευγαν της Πρώτης Κυρίας», είπε ο πράκτορας Άντονι Σέρμαν. «Δεν ήταν αφελής, να είστε σίγουροι», ανέφερε.

Η Τζάκι είχε μάλιστα τοποθετήσει μια «κατάσκοπο» στο γραφείο της γραμματέως του Τζακ, μια γυναίκα της οικογένειας, ζητώντας της να την ενημερώνει για ύποπτες κλήσεις. Έτσι ενημερώθηκε και για τις τακτικές επισκέψεις στον Λευκό Οίκο της Μέρι Μέγιερ, όμορφης διαζευγμένης και συνδεδεμένης με τον κύκλο φίλων τους. Παρότι η Τζάκι είχε απαιτήσει διακριτικότητα από τον σύζυγό της, ανεχόταν τη Μέρι επειδή ο Τζακ της υποσχέθηκε ότι υπήρχε μόνο στοματική επαφή και όπως πολλές γυναίκες της εποχής, η Τζάκι πίστευε ότι αυτό δεν αποτελούσε «πραγματικό» σεξ. «Η Τζάκι δεν είχε καμία εκτίμηση για τη Μέρι», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο. Η παρουσία της Μέρι όμως τελείωσε όταν ο εκδότης της Washington Post, Φιλ Γκράχαμ, μεθυσμένος σε συνέδριο, έκανε υπαινιγμούς για την υπόθεση. Ο Τζακ αναγκάστηκε να αποκαλύψει τα πάντα στην Τζάκι. «Η Μέρι Μέγιερ τελείωσε», του είπε. «Ή εκείνη ή εγώ. Διάλεξε».

Η μεταμέλεια του προέδρου

Από τις αρχές του 1963 ο Τζακ άρχισε να δείχνει μεταμέλεια για όλες τις εξωσυζυγικές του σχέσεις. «“Αγαπώ την Τζάκι. Είναι όλη μου η ζωή”, μου είπε», ανέφερε ο φίλος του, γερουσιαστής Τζορτζ Σμάδερς. Όπως εξήγησε, ο Κένεντι είχε αρχίσει να βλέπει πως τα χειρότερα στοιχεία του χαρακτήρα του, τού θύμιζαν τα ελαττώματα του πατέρα του, του Τζο, που είχε πληγώσει βαθιά τη σύζυγό του Ρόουζ με τις αμέτρητες απιστίες του. Τον Αύγουστο του 1963, ο πρόεδρος συγκλόνισε τους πάντες με τη θλίψη του όταν ο νεογέννητος γιος του Πάτρικ, που θα ήταν ο μικρότερος αδελφός της Καρολάιν και του Τζον Τζούνιορ, πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του. «Νιώθω πως με τιμωρεί ο Θεός», είπε στη σύζυγο του αδελφού του, Τζόαν. «Δεν υπήρξα ο καλύτερος σύζυγος και είναι οδυνηρό. Εννοώ ντροπιαστικό».

Με το τέλος της πρώτης θητείας του να πλησιάζει, ο Τζακ έπρεπε να επισκεφθεί το Τέξας, όπου η δημοτικότητά του είχε υποχωρήσει λόγω των φιλελεύθερων πολιτικών του για τα πολιτικά δικαιώματα. Ο κυβερνήτης Τζον Κόναλι πρότεινε στη Τζάκι να τον συνοδεύσει: «Οι γυναίκες θέλουν να τη δουν», της είπε. Παρότι είχε ταξιδέψει μαζί του στο εξωτερικό, δεν είχε κάνει επίσημο εσωτερικό ταξίδι μετά την εκλογή του. Θυμόταν ότι παλιότερα ένιωθε αόρατη, όμως πλέον καταλάβαινε ότι το κοινό την αγαπούσε και ένιωθε πως είχε έναν ουσιαστικό ρόλο δίπλα στον σύζυγό της, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Πριν το ταξίδι, πήγε με τα παιδιά τους, την Καρολάιν και τον Τζον Τζούνιορ, στο νέο καλοκαιρινό τους σπίτι στην Ατόκα της Βιρτζίνια. Όσο έλειπε, ο Τζακ κάλεσε τη Μέρι Μέγιερ στον Λευκό Οίκο, αλλά φαίνεται πως, για πρώτη φορά, αρνήθηκε να ενδώσει. «Είπε ότι είχε κρίση συνείδησης», δήλωσε ο Σμάδερς. Εκείνο το βράδυ πέταξε στην Ατόκα για να βρίσκεται με την Τζάκι. Μαζί, αγκαλιασμένοι σε μια αιώρα στο ηλιοβασίλεμα, ήταν σαν να αντιλαμβανόταν πραγματικά ότι όσα χρειαζόταν τα είχε ήδη δίπλα του. Η Τζάκι θυμόταν ότι για πρώτη φορά ίσως ένιωθε «αγαπημένη, επιθυμητή και φροντισμένη». Όπως είπε στη μητέρα της: «Ίσως να μην έχουμε τέλειο γάμο, αλλά κατά κάποιο τρόπο είμαστε τέλειοι ο ένας για τον άλλον».

Το τέλος

Οι τρεις τελευταίες εβδομάδες του Νοεμβρίου πέρασαν γρήγορα. Πριν φύγουν για το Τέξας, η Τζάκι αποκάλυψε στη μητέρα της ένα μυστικό: δύο μήνες νωρίτερα, στην επέτειο των δέκα χρόνων γάμου, είχαν ανταλλάξει ιδιωτικά δώρα. Του είχε προσφέρει ένα νέο μετάλλιο του Αγίου Χριστοφόρου και εκείνος της χάρισε ένα χρυσό δαχτυλίδι με σμαράγδι, γονατίζοντας και ζητώντας της να τον παντρευτεί επίσημα, για πρώτη φορά. Σχεδίαζαν να ανανεώσουν τους όρκους τους στην 11η επέτειο, τον Σεπτέμβριο του 1964. Εν τω μεταξύ, η Τζάκι είχε ήδη αρχίσει να σκέφτεται τι φόρεμα θα διάλεγε. Αλλά επείγων ήταν πρώτα το ταξίδι στο Ντάλας.

Στις 22 Νοεμβρίου, καθώς το Lincoln Continental περνούσε από την Ντίλι Πλάζα, ο Τζακ γύρισε προς την Τζάκι και της χαμογέλασε. Εκείνη θα θυμόταν ότι έμοιαζε «πιο όμορφος από ποτέ». Γύρισε ξανά προς τον κόσμο που τους επευφημούσε. Τότε ακούστηκε ένας ήχος. Πυροτέχνημα; Μηχανή; Ο Τζακ συσπάστηκε, έπιασε τον λαιμό του και γύρισε προς την Τζάκι, μπερδεμένος. Ακολούθησαν άλλοι δύο ήχοι μέσα σε έξι δευτερόλεπτα. Και μετά… μόνο κόκκινο. Αίμα. Και μετά… μαύρο.

Μετά την ξέφρενη μεταφορά στο νοσοκομείο Parkland, η Τζάκι, με το ροζ ταγέρ της βαμμένο στο αίμα, στάθηκε δίπλα στη σορό του. Φίλησε το πόδι του, τράβηξε το σεντόνι και κοίταξε το πρόσωπό του. «Το στόμα του ήταν τόσο όμορφο», είπε. Τον φίλησε στα χείλη.

Μία εβδομάδα αργότερα, μιλώντας με τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της Γιούσα, θυμήθηκε την τελευταία τους νύχτα. Ήταν στο ξενοδοχείο Texas στο Φορτ Γουόρθ, στη σουίτα 850, ύστερα από μια εξαντλητική μέρα προεκλογικών εμφανίσεων. Είχε νιώσει ότι είχε βρει τον ρόλο της ως πραγματική πολιτική συνοδοιπόρος. Ο Τζακ τη συνεχάρη: «Ήσουν υπέροχη σήμερα. Πώς νιώθεις;». Της είπε να μην εμφανιστεί στην πρωινή ομιλία, αρκούσε να είναι έτοιμη λίγο αργότερα. «Τελειώνει σχεδόν», της είπε. «Ντάλας. Μετά Όστιν». Η Τζάκι επέστρεψε στο δωμάτιό της, άπλωσε τα ρούχα της για την επόμενη μέρα, το ροζ ταγέρ με τον μπλε γιακά και το ροζ καπελάκι και αποκοιμήθηκε. Αλλά ξύπνησε στις τρεις τα ξημερώματα. «Ήξερε ότι έπρεπε να είναι με τον Τζακ», όπως εξήγησε η μητέρα της. Τον πλησίασε, μπήκε στο δωμάτιό του και ανέβηκε στο κρεβάτι του. Έκαναν έρωτα. Ήταν, όπως είπε αργότερα, η τελευταία φορά που ήταν «μαζί ως σύζυγοι».