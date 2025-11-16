Την πρόκριση για το Μουντιάλ 2026 εξασφάλισε η Πορτογαλία, η οποία διέλυσε με 9-1 την Αρμενία παρά την απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ η Ιρλανδία θα είναι στους αγώνες μπαράζ μετά το εκτός έδρας 3-2 επί της Ουγγαρίας.

Μπορεί να απουσίαζε ο Ρονάλντο μετά την αποβολή του στο ματς με την Ιρλανδία, παρ’ όλα αυτά η Πορτογαλία δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα κόντρα στην Αρμενία, στην οποία έβαλε… σχεδόν 10 γκολ!

Οι Πορτογάλοι άνοιξαν το σκορ στο 7′ με τον Βέιγκα, δέχθηκαν την ισοφάριση από τον Σπερτσιάν στο 18′ και από εκεί και πέρα δεν είχαν σταματημό: 2-1 στο 28′ ο Γκονζάλο Ράμος, 3-1 στο 30′ από τον Νέβες, 4-1 στο 41′ ξανά από τον Νέβες, 5-1 στο 45′ με πέναλτι του Φερνάντες, 6-1 στο 51′ με νέο γκολ του Φερνάντες, 7-1 στο 72′ με νέο πέναλτι και χατ-τρικ του Φερνάντες, 8-1 στο 81′ με χατ-τρικ του Νέβες και 9-1 στο 92′ με ωραίο σουτ του Κονσεϊσάο εκτός περιοχής.

Με ανατροπή στα μπαράζ η Ιρλανδία

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το οποίο έγινε την ίδια ώρα, η Ουγγαρία υποδέχθηκε την Ιρλανδία και προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με κεφαλιά του Λούκαζ, στο 15′ όμως ο Πάροτ με πέναλτι έκανε το 1-1. Στο 37′ ο Βάργκα με τρομερό μακρινό σουτ έκανε το 2-1 για τους γηπεδούχους, οι Ιρλανδοί όμως κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή. Στο 80′ ο Πάροτ έκανε το 2-2 και στο 96′ σκόραρε ξανά για το 2-3, με την Ιρλανδία να παίρνει, έτσι, τη 2η θέση του ομίλου και θα διεκδικήσει σε αγώνες μπαράζ την πρόκριση στο Μουντιάλ.

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Πορτογαλία – Αρμενία 9-1

Ουγγαρία – Ιρλανδία 2-3

Βαθμολογία

Πορτογαλία 13

Ιρλανδία 10

Ουγγαρία 8

Αρμενία 3