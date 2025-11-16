Σε ηλικία 61 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νταν ΜακΓκραθ, ο βραβευμένος με Emmy σεναριογράφος που συνέδεσε το όνομά του με εμβληματικές σειρές κινουμένων σχεδίων, όπως «The Simpsons» και «Mission Hill».

Ο ΜακΓκραθ πέθανε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε η αδελφή του, Γκέιλ ΜακΓκραθ Γκαραμπαντιάν, στο «The Hollywood Reporter».

Η οικογένειά του ανακοίνωσε την απώλεια μέσω Facebook, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον χαμό του:

«Χάσαμε τον εκπληκτικό αδερφό μου, τον Ντάνι, χθες. Ήταν ξεχωριστός άνθρωπος. Ένας απίστευτος γιος, αδερφός, θείος και φίλος. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες», έγραψε η Γκέιλ ΜακΓκραθ Γκαραμπαντιάν.

Δείτε την ανάρτηση: