Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας στη νίκη επί της Σκωτίας δίνοντας και ασίστ για το γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα και με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media εξέφρασε τη χαρά του.

Από την αρχή της σεζόν ο νεαρός επιθετικός ξεχωρίζει με την απόδοσή του με τη φανέλα της Κηφισιάς και μετά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, στον οποίο θα ενσωματωθεί τον προσεχή Ιανουάριο, έκανε και το ντεμπούτο του στην Εθνική ομάδα.

Όλα πάνε καλά, δηλαδή, για τον Τεττέη, ο οποίος ήταν πολύ χαρούμενος μετά τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Σκωτία και το έδειξε και με την ανάρτησή του στα social media, όπου έγραψε τα εξής…

«Αυτό που περίμενα από παιδί έγινε πραγματικότητα. Είναι τιμή και τεράστια χαρά να αγωνίζομαι για την Εθνική. Μαμά, τα καταφέραμε!».