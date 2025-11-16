Σε τροχιά ανόδου παραμένει η αγορά ακινήτων στη Θεσσαλία, με τις ζητούμενες τιμές κατοικιών να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις το τρίτο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, η ενίσχυση του τουρισμού στις Σποράδες, η σταθερή ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και η αυξημένη ζήτηση για φοιτητική στέγη συνθέτουν ένα περιβάλλον που στηρίζει την άνοδο της κτηματαγοράς στην Περιφέρεια.

Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλία ανήλθε στα 1.273 ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 9,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Από το 2019, οι τιμές έχουν καταγράψει σωρευτική άνοδο 35,3%, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δυναμική της αγοράς.

Στην αγορά γης, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης οικοπέδων έχει αυξηθεί κατά 17,8% από το 2019. Ωστόσο, την περίοδο 2023-2024 σημειώθηκε μικρή διόρθωση της τάξης του 1,8%, πιθανότατα ως απόρροια των εκτεταμένων ζημιών από την κακοκαιρία «Ντάνιελ». Η σταθεροποίηση συνεχίστηκε και το 2024-2025, με οριακή υποχώρηση 1,3%.

Καρδίτσα και Μαγνησία στην κορυφή των αυξήσεων

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις ζητούμενες τιμές κατοικιών καταγράφηκε στην ΠΕ Καρδίτσας (+19,2%), ενώ άνοδο άνω του 10% παρουσίασε και η ΠΕ Μαγνησίας. Οι χαμηλότερες τιμές εξακολουθούν να παρατηρούνται σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ενώ οι υψηλότερες εντοπίζονται στις Σποράδες, όπου η μέση ζητούμενη τιμή φθάνει τα 2.632 ευρώ/τ.μ.

Περισσότερο από το 50% της διαθέσιμης προσφοράς κατοικιών προς πώληση εντοπίζεται στη Μαγνησία, με τη Λάρισα να ακολουθεί (22%) και τα Τρίκαλα να καλύπτουν το 10% του συνολικού stock. Μικρότερα ποσοστά καταγράφονται σε Καρδίτσα και Σποράδες.

Οι πιο ακριβές και πιο προσιτές περιοχές

Τα νησιά των Σποράδων κυριαρχούν στο top 10 των πιο ακριβών περιοχών της Θεσσαλίας. Η Σκιάθος παραμένει η ακριβότερη, με μέση ζητούμενη τιμή 3.273 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν Αλόννησος, Σκύρος, Σκόπελος και η περιοχή Μούρεσι στο Πήλιο (1.802 ευρώ/τ.μ.).

Στον αντίποδα, μεταξύ των πιο οικονομικών περιοχών συγκαταλέγονται ο Τύρναβος, η Ελασσόνα, το Μουζάκι, ο Αλμυρός και ο Πλατύκαμπος.

Ανά ΠΕ, οι υψηλότερες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:



• Καρδίτσα: 1.000 €/τ.μ.

• Τρίκαλα: 1.138 €/τ.μ.

• Λάρισα: 1.598 €/τ.μ.

• Μαγνησία (Μούρεσι): 1.802 €/τ.μ.

• Σποράδες (Σκιάθος): 3.273 €/τ.μ.

Έντονη άνοδος της ζήτησης

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται και η ζήτηση για αγορά κατοικίας στη Θεσσαλία, καταγράφοντας άνοδο 17,4% σε ετήσια βάση. Η εγχώρια ζήτηση ενισχύθηκε κατά 18,7%, ενώ από το εξωτερικό η αύξηση ανήλθε σε 9,8%.

Μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας στη Θεσσαλία περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Σερβία, Κίνα και Ολλανδία. Οι περιοχές που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι η ΠΕ Μαγνησίας και η ΠΕ Λάρισας, ενώ οι δημοφιλέστεροι τύποι κατοικίας είναι μονοκατοικίες, διαμερίσματα και βίλες.