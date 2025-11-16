Συνταρακτικές είναι οι εξελίξεις στην δραματική σειρά Grand Hotel που προβάλλεται στον ΑΝΤ1. Ο Άρης εξομολογείται τον έρωτά του στην Αλίκη, η οποία τον παρακολουθεί αμήχανη, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τον θάνατο του Πέτρου.

Η αποκάλυψη δημιουργεί νέα απόσταση μεταξύ τους και μεγάλο πλήγμα στη Φρίντα που κρυφακούει την κουβέντα τους. Ο Πέτρος επιστρέφει στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και η Μαρίνα προθυμοποιείται να πηγαίνει να τον βοηθά.

Η αφοσίωση και η συμπάθεια που του δείχνει μοιάζει να είναι κάτι παραπάνω από τα καθήκοντα της νοσοκόμας. Εκείνος το μόνο που περιμένει είναι να βρεθεί με την Αλίκη. Η πρώτη νύχτα του γάμου για τον Ιορδάνη ξεπερνά κάθε προσδοκία και φαντασία.

Το επόμενο πρωί, όμως, αποκαλύπτει τις άγνωστες και αλλόκοτες πτυχές της προσωπικότητας της Ελπίδας. Μπορεί ο Χατζημήτρος να ελέγχει όλο τον κόσμο, αλλά μέσα στο σπίτι του, άλλος έχει τον έλεγχο της κατάστασης.

Η ομορφιά της Ελένης και η γοητεία της Μελίνας αποδεικνύονται ανίσχυρες μπροστά στην αποφασιστικότητα της Λίτσας. Ένα σατανικό σχέδιο του μετρ φέρνει αντιμέτωπο τον Ρήγα με το φάντασμα του παρελθόντος του.

Η Λυδία, η πρώτη του γυναίκα που θεωρούσε νεκρή, εμφανίζεται μπροστά του και τον οδηγεί στην απόλυτη τρέλα.

Δείτε το τρέιλερ του σημερινου επεισοδίου