Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λευκορωσία για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον Δημήτρη Γιαννούλη και τον Τάσο Μπακασέτα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε, το Σάββατο (15/11) τη νίκη με 3-2 επί της Σκωτίας και θέλει τους τρεις βαθμούς και κόντρα στους Λευκορώσους για το γόητρο και το ranking της FIFA. Μια νίκη που θα προσπαθήσει να την πάρει παρά τις απουσίες που θα υπάρχουν.

Συγκεκριμένα, δεν είναι διαθέσιμοι οι τραυματίες Γιαννούλης και Παυλίδης, όπως και ο τιμωρημένος Μπακασέτας μετά την αποβολή του στον αγώνα με τους Σκωτσέζους. Κανείς εκ των τριών, επομένως, δεν θα ταξιδέψει για την Ουγγαρία, όπου και θα γίνει το παιχνίδι με τη Λευκορωσία την Τρίτη (18/11).

Η Εθνική Ελλάδας έχει 6 βαθμούς και θα τερματίσει στην 3η θέση του ομίλου ό,τι κι αν γίνει στο τελευταίο παιχνίδι, με τη Λευκορωσία να είναι στην 4η έχοντας μόλις ένα βαθμό, αυτόν που πήρε στο εκτός έδρας 2-2 με τη Δανία.