Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League και θα παραταχθεί στο Καραϊσκάκη χωρίς τον Έντερ Μιλιτάο μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό της Βραζιλίας με την Τυνησία.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 26 Νοεμβρίου στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική της League Phase και οι Ισπανοί δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό.

Ο Μιλιτάο ήταν με την εθνική ομάδα της χώρας του τις προηγούμενες μέρες και αγωνίστηκε στο φιλικό με την Τυνησία την Τρίτη (18/11), μέχρι που αποχώρησε στο 60ο λεπτό λόγω τραυματισμού.

Μία μέρα μετά, όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ, οι εξετάσεις έδειξαν πως ο 27χρονος στόπερ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες, δεν θα είναι επομένως διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.