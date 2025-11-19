Ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Μηνάς Λυσάνδρου βρέθηκαν στα γραφεία της UEFA για να την ενημερώσουν σχετικά με τον Στεφάν Λανουά και όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να τοποθετείται για αυτή την κίνηση.

Η Ένωση, δεν είναι κρυφό, είναι έξαλλη με τον επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για την καταγγελία του περί προπηλακισμού στην OPAP Arena στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια υπόθεση για την οποία οι «κιτρινόμαυροι» απαλλάχθηκαν και έχουν περάσει πλέον στην… αντεπίθεση.

Η ΑΕΚ αρχικά έκανε καταγγελία κατά του Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ και τώρα συναντήθηκε με την UEFA στη Νιόν της Ελβετίας προκειμένου να ενημερώσει τους ανθρώπους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για όσα έγιναν με τον αρχιδιαιτητή.

Ήταν ένα ταξίδι που προκάλεσε διάφορα δημοσιεύματα στον Τύπο, με την ΠΑΕ να τοποθετείται σχετικά, αναφέροντας τα εξής: «Η ΑΕΚ μέχρι σήμερα κινείται με πράξεις κι όχι με μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές φούσκες…. Ενώ αντίθετα, όποιος έχει ανάγκη να απολογηθεί, το κάνει με ναρκισσισμό, αναλήθειες και «επιλεκτικά» σε επικοινωνιακό επίπεδο, γρήγορα και άτσαλα. Σύντομα θα του έρθει Μπούμερανγκ…».