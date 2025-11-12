Ο Τιάγκο Μότα παραμένει χωρίς ομάδα μετά την απόλυσή του από τη Γιουβέντους κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν και δημοσίευμα γαλλικής ιστοσελίδας υποστηρίζει πως η Εθνική Ελλάδας τον προσέγγισε, χωρίς όμως να προχωρήσουν οι συζητήσεις.

Ο Ιταλοβραζιλιάνος προπονητής κέρδισε πόντους μετά την εκπληκτική δουλειά του στη Μπολόνια, την οποία έβγαλε στο Champions League, με αποτέλεσμα να κάνει το επόμενο βήμα αναλαμβάνοντας τη Γιούβε. Εκεί, όμως, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε παρά το καλό ξεκίνημα, με συνέπεια να απολυθεί πριν καν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Αυτό έγινε τον περασμένο Μάρτιο και από τότε παραμένει χωρίς ομάδα, με το γαλλικό footmercato να υποστηρίζει, τώρα, ότι υπήρξε προσέγγιση τόσο από την Εθνική Ελλάδας όσο και από τη Σερβία, αλλά οι συζητήσεις δεν προχώρησαν καθώς ο Μότα προτιμά να δουλέψει σε σύλλογο.

Όπως και να έχει, η Εθνική ομάδα έχει προπονητή και η ΕΠΟ στηρίζει, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Μάκης Γκαγκάτσης, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ ο Μότα είναι πλέον υποψήφιος με τον Άγιαξ και οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται.