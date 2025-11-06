Η ισοπαλία του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊντχόφεν ψαλίδισε και άλλο τις ελπίδες, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Football Meets Data, οι πιθανότητες πρόκρισης των «ερυθρόλευκων» στους «24» του Champions League έπεσαν στο 30%.

Το μοντέλο υπολογισμού της συγκεκριμένης πλατφόρμας δείχνει πως ο Ολυμπιακός αναμένεται να συγκεντρώσει 6 έως 9 βαθμούς, ενώ το όριο για την πρόκριση υπολογίζεται μεταξύ 9 και 10 πόντων.

Αυτό σημαίνει ότι για να εξασφαλίσει τη θέση του στην επόμενη φάση, χρειάζεται τρεις νίκες στα εναπομείναντα τέσσερα παιχνίδια, κάτι που σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Αναλυτικά, η πιθανότητα πρόκρισης με βάση τη συγκομιδή βαθμών:

Με 7 βαθμούς: 0,7%

Με 8 βαθμούς: 12,7%

Με 9 βαθμούς: 66,8%

Με 10 βαθμούς: 98,8%

Με 11+ βαθμούς: σχεδόν 100%

Το πρόγραμμα: