Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την Τρίτη (4/11) το ντεμπούτο του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 παίρνοντας τη νίκη επί του Αλεχάντρο Ταμπίλο και μία μέρα μετά εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις είναι πλέον μόνιμος κάτοικος Αθήνας και προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στη χώρα μας, για την οποία τρέφει τα καλύτερα αισθήματα.

Αυτό το έδειξε με την απόφασή του να μετακομίσει μόνιμα στην Αθήνα, το δείχνει όμως και με τις δηλώσεις του ή με τις αναρτήσεις του, όπως αυτή που έκανε την Τετάρτη (5/11), παραμονή του προημιτελικού του Hellenic Championship, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νούνο Μπόρζες από την Πορτογαλία.

«Ελλάδα, σ’ αγαπώ», ήταν το μήνυμα του Τζόκοβιτς, συνοδεύοντάς το με μια φωτογραφία του καθώς ευχαριστεί τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Telecom Center Athens.