Πανικός επικράτησε στον αγώνα ανάμεσα στον Άγιο Θωμά και τον Αστέρα Ζωγράφου για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣΑ, καθώς παίκτης αποβλήθηκε για κλωτσιά και γροθιά σε αντιπάλους του.

Συγκεκριμένα, στις καθυστερήσεις του αγώνα οι γηπεδούχοι έκαναν το 1-1 και αμέσως μετά ο Μαλάι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα καθώς χτύπησε αντιπάλους του.

Ο παίκτης των φιλοξενούμενων κλώτσησε παίκτη των γηπεδούχων που ήταν πεσμένος στο έδαφος και αμέσως μετά γρονθοκόπησε άλλον αντίπαλό του, ο οποίου του ζήτησε τον λόγο, για να επέμβουν τελικά οι ψυχραιμότεροι προκειμένου να απομακρύνουν τον Μαλάι και να ηρεμήσει η κατάσταση.

Δείτε όσα έγιναν στο 07:52 του βίντεο