Ο Έλληνας σούπερ σταρ Γιάννης Αντετοκούνμπο με απίθανο buzzer beater σουτ οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 117-115, επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Greek Freak μίλησε για το τελευταίο σουτ και αποκάλυψε ότι η αντίδραση του προκλήθηκε από τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων των Πέισερς σε βάρος του συμπαίχτη του Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στην Ιντιάνα.

«Νομίζω ότι απέμεναν περίπου 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση. Ήθελα απλώς να σιγουρευτώ ότι θα πάρω εγώ το τελευταίο σουτ. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να αρχίσω να ντριμπλάρω στα έξι δευτερόλεπτα, να σουτάρω στα δύο ή στο ένα και το έκανα. και μπήκε» είπε αρχικά ο Αντετοκούνμπο και συνέχισε σε ερώτηση για το αν σκέφτηκε να πασάρει στον Τέρνερ.

«Ναι, ναι, ναι. Είναι θέμα ενστίκτου. Τη στιγμή που γύρισα, ένιωσα έναν παίκτη να έρχεται και είδα τον Μάιλς για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου κάτω από το καλάθι, αλλά ήξερα ότι είχα μόνο ένα δευτερόλεπτο για να σουτάρω. Οπότε απλώς έφερα τη μπάλα στο χέρι μου, σούταρα, και μπήκε».

Αναφορικά για το επίπεδο αυτοπεποίθησής και την ετοιμότητά να πάρει και να ευστοχήσει σε αυτά τα σουτ, είπε: «Αν αστοχήσεις, μπορείς να το αντέξεις. Αν όμως δεν σουτάρεις, δεν μπορείς. Μπορώ να πάω σπίτι και να κοιμηθώ ήσυχος αν πάρω το σουτ. Αν το χάσω θα μπω στα αποδυτήρια θα κοιτάξω τους συμπαίκτες μου και θα τους πω «παιδιά, δικό μου, θα βάλω το επόμενο». Όμως αν δεν πάρω το σουτ, αυτό πονάει. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, άλλες φορές έχω αστοχήσει, άλλες έχω σκοράρει. Οι άνθρωποι δεν θυμούνται τις φορές που αστόχησες, θυμούνται μόνο εκείνες που το έβαλες, οπότε είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για όλους μας να κερδίσουμε αυτό το ματς. Καταλαβαίνουμε τις συνθήκες, είναι μια ομάδα που αντιμετωπίσαμε στα playoffs. Όποια κι αν είναι η ομάδα, αν έρθεις εδώ, η ατμόσφαιρα θα είναι εχθρική, η ένταση μεγάλη. Ο Μάιλς φυσικά το κάνει περισσότερο. Πριν το ματς, του τονίζαμε συνέχεια πόσο σημαντικό ήταν για εμάς να κερδίσουμε γι’ αυτόν. Εκείνος έπαιξε 10 χρόνια στην ίδια ομάδα. Να έρθει λοιπόν εδώ, στην Ιντιάνα, όντας ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της ομάδας, και να αποδοκιμάζεται; Σίγουρα, μπορεί να μην το πει, αλλά τον πονάει. Εμείς είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε, να του δείξουμε πόσο τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Ξέρουμε πόσα έχει δώσει για την Ιντιάνα και πόσα είναι διατεθειμένος να δώσει τώρα για το Μιλγουόκι.»