Με buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μιλουόκι Μπακς πέρασαν με 117-115 από την έδρα των Πέισερς και ανέβηκαν στη βαθμολογία.

Ο Greek Freak έκανε σπουδαία εμφάνιση μετρώντας 33 πόντους (4/9 βολές, 13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 31:44.

Ο Κάιλ Κούζμα είχε 15 και ο Έι Τζέι Γκριν 13 πόντους για τους νικητές, που τα ξημερώματα της Τετάρτης παίζουν στο Τορόντο με τους Ράπτορς.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 31 πόντους, ο Αϊζέια Τζάκσον πρόσθεσε 21, ενώ οι Τζάρας Γουόκερ και Άαρον Νέσμιθ ακολούθησαν με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-31, 53-56, 77-84, 115-117