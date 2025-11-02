Με τους οπαδούς του να μετατρέπουν σε… εντός έδρας το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα απέναντι στον Πανσερραϊκό, τον διέλυσε με 5-0 και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +1 από τον Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους «ασπρόμαυρους» καθώς μόλις στο 3ο λεπτό πήραν το προβάδισμα με το αυτογκόλ του Καρασαλίδη, στην προσπάθεια να απομακρύνει τη μπάλα, μετά το γύρισμα του Ντεσπόντοφ (0-1). Προβάδισμα που έδωσε στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου τη δυνατότητα να διαχειριστεί όπως ήθελε το παιχνίδι, το οποίο βασικά κρίθηκε από νωρίς.

Στο 16′ οι φιλοξενούμενοι βγήκαν ωραία στην αντεπίθεση και ο Τέιλορ έκανε το γύρισμα για τον Οζντόεφ που εκτέλεσε τον Τιναλίνι για το 0-2. Οι γηπεδούχοι είχαν, πλέον, ένα βουνό να ανέβουν και με βάση όσα έχουν δείξει από την αρχή της σεζόν ήταν… αδύνατον να ανατρέψουν την κατάσταση στη συνέχεια.

Οι Σερραίοι θα είχαν κάποιες ελπίδες αν η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα στο 44ο λεπτό από την προσπάθεια του Μάρας μετά την ασυνεννοησία των Τέιλορ και Παβλένκα αλλά πήγε στο δοκάρι και από εκεί και πέρα ο «δικέφαλος του βορρά» ήλεγξε πλήρως την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα του Λουτσέσκου έπαιζε όσο χρειαζόταν προκειμένου να μην έχει προβλήματα και στο τελευταίο 20λεπτο… πάτησε λίγο γκάζι και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της. Στο 73′ ο Ιβάνουσετς βρήκε ωραία τον Οζντόεφ που σούταρε με το αριστερό για το 0-3 με το δεύτερό του γκολ και στο 84′ ο Κωνσταντέλιας πέρασε την κάθετη για τον Τάισον και αυτός πάτησε περιοχή και έδωσε έτοιμο το 0-4 στον Γιακουμάκη.

Το τελικό 0-5 διαμορφώθηκε στο 89′ από το πολύ ωραίο πλασέ του Μπιάνκο εκτός περιοχής, με τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει στους 23 βαθμούς, στο +1 από τον Ολυμπιακό.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Καλίνιν (76′ Τσαούσης), Δοϊρανλής (64′ Ομεόνγκα), Γκιγιαμέ, Μπρουκς, Μπανζάκι (65′ Μασκανάκης), Ιβάν (76′ Αντρέ), Μαράς.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (76′ Μπιάνκο), Οζντόεφ (82′ Θυμιάνης), Ντεσπόντοφ (69′ Ιβάνουσετς), Τάισον (82′ Μπέρδος), Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ (69′ Γιακουμάκης).