Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο οποίο δεν σημειώθηκε κάποιο γκολ, φώναξε για πέναλτι σε τράβηγμα στον Ταρέμι.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο νίκη ώστε να ανέβουν στην 1η θέση της βαθμολογίας περιμένοντας το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ την Κυριακή (2/11) και λίγο πριν τη λήξη του πρώτου 45λεπτου υπήρξαν νεύρα στο Καραϊσκάκη.

Συγκεκριμένα, στο 45’+3′ ο Ταρέμι έκλεψε τη μπάλα από τον Άλβαρο και στη συνέχεια βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από τράβηγμα στη φανέλα του. Τράβηγμα που συνεχίστηκε και μέσα στην περιοχή, πριν βρεθεί στο έδαφος.

Ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν υπήρξε παράβαση και αυτή την άποψη είχαν και στο VAR, γεγονός που προκάλεσε εκνευρισμό στους ανθρώπους του Ολυμπιακού καθώς την προηγούμενη αγωνιστική ο αρχιδιαιτητής Λανουά είχε πει πως σωστά είχε υποδειχθεί πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού (για τράβηγμα στον Σφιντέρσκι) κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.