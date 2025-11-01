Αντιμέτωπη με αγωγή από την εταιρεία MatchVision από τη Χιλή, η οποία ζητάει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, είναι η UEFA, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε το φορμάτ του Champions League.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφάσισε να αλλάξει, από τη σεζόν 2024-25, τον τρόπο διεξαγωγής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογική διοργάνωσης, καταργώντας το σύστημα που υπήρχε επί δεκαετίες με τους ομίλους.

Από την περσινή σεζόν υπάρχει μια κοινή βαθμολογία για όλες τις ομάδες και οι πρώτες 8 προκρίνονται απευθείας στους «16» ενώ αυτές που τερματίζουν από την 9η ως την 24η θέση παίζουν αγώνες playoff για να πάνε στους «16».

Οι Χιλιανοί της MatchVision όμως, αθλητικής εταιρείας συμβούλων, ισχυρίζονται πως αυτό το φορμάτ είναι δική τους ιδέα, με τον ιδρυτή της, Λεάντρο Σχάρα, να υποστηρίζει πως είχε κατοχυρώσει την ιδέα στη Χιλή το 2006 και πως την είχε παρουσιάσει στην UEFA το 2013.

Έτσι, με τη FIFA να αναγνωρίζει ότι η πνευματική ιδιοκτησία είναι της MatchVision, οι Χιλιανοί αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά της UEFA, κάνοντας αγωγή και ζητώντας ως αποζημίωση το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.