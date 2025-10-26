Με ανάρτησή του στα social media μετά την ήττα του Βόλου από τον ΠΑΟΚ με 3-0 στην Τούμπα, ο Αχιλλέας Μπέος τα έβαλε με τη διαιτησία.

Ο δήμαρχος Βόλου και διοικητικός ηγέτης της θεσσαλικής ομάδας είχε παράπονα από τη διαιτησία και την εξέφρασε με ανάρτησή του στο Facebook, όπου έγραψε τα εξής…

«Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα. Φτάνει πια να ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πάντα υπέρ των μεγάλων γιατί με αυτά που συνέβησαν σήμερα θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.

Αν δεν είναι πέναλτι στο Λάμπρου στο 47ο λεπτό με το αποτέλεσμα του αγώνα στο 0-0, τότε ο Βεργέτης θα έπρεπε να του δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Όσο ο για το φάουλ του Μύγα από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ο τηλεοπτικος φακός μιλάει από μόνος του. Απλά ανύπαρκτο.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά παραπάνω αλλά το αφήνουμε εδώ. Ντροπή κύριε Βεργέτη και κύριε Παπαπετρου».