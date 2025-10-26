Στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει ο ΠΑΟΚ, ό,τι κι αν γίνει στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ, μετά τη νίκη του με 3-0 επί του Βόλου, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε τρεις αναγκαστικές αλλαγές.

Με ψυχολογία στα ύψη από τις διαδοχικές νίκες επί Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Λιλ, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να πάρουν από νωρίς τον έλεγχο και νωρίς θα μπορούσαν να πάρουν και το προβάδισμα καθώς στο 9′ ο Γιακουμάκης με γυριστό σουτ, μετά το κόρνερ του Ντεσπόντοφ και την κεφαλιά – πάσα του Λόβρεν, έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά στη συνέχεια δυσκολευόταν από την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είχαν κλείσει όλους τους διαδρόμους. Έτσι, η ομάδα του Χουάν Φερνάντο έβλεπε τον χρόνο να κυλάει χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος, καθώς η φάση του Γιακουμάκη ήταν η μοναδική καλή του πρώτου ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου, όμως, τα δεδομένα άλλαξαν… Στο 49′ ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε φάουλ και ο Γιακουμάκης με εντυπωσιακό γυριστό σουτ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ήταν το πρώτο γκολ του Έλληνα φορ στο πρωτάθλημα, με τον Λουτσέσκου να κάνει ένα 10λεπτο μετά τις πρώτες του αλλαγές. Η μία έγινε επειδή ήθελε να την κάνει (Κωνσταντέλιας αντί Ιβανούσετς), η άλλη ήταν αναγκαστική, με τον Λόβρεν να νιώθει ενοχλήσεις και να αφήνει τη θέση του στον Βολιάκο.

Στο 64′ οι Θεσσαλοί φάνηκαν για πρώτη φορά επιθετικά καθώς από λάθος του Ιταλού αμυντικού ο Λάμπρου έκανε το γύρισμα αλλά ο Χάμουλτς δεν μπόρεσε να κοντρολάρει και η ευκαιρία χάθηκε, για να ακολουθήσει στο 68′ η δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τον «δικέφαλο του βορρά»: Έξω ο Σάστρε, μέσα ο Κένι. Λίγα λεπτά μετά, όμως, ήρθε το δεύτερο γκολ.

Στο 73′ ο Τέιλορ έκανε το γύρισμα, ο Γιακουμάκης… τράβηξε τους αμυντικούς με την κίνησή του και ο αμαρκάριστος Οζντόεφ πλάσαρε σωστά για το 2-0, κλειδώνοντας τη νίκη. Στο 78′ ο ΠΑΟΚ έκανε ακόμη μία αναγκαστική αλλαγή, με τον Μπάμπα να παίρνει τη θέση του Τέιλορ, για να διαμορφωθεί το τελικό 3-0 με νέο γκολ του Οζντόεφ, στο 80′, μετά την πάσα του Γιακουμάκη.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (68′ Κένι), Λόβρεν (59′ Βολιάκο), Μιχαηλίδης, Τέιλορ (78′ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ (68′ Ζίβκοβιτς), Ιβανούσετς (59′ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Μύγας, Φορτούνα, Τριανταφύλλου (75′ Πίντσι), Μπουζούκης (60′ Γρόσδης), Τζόκα (86′ Θάρθανα), Χουάνπι (86′ Προύντζος), Λάμπρου, Χάμουλιτς (75′ Μακνί).