Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους γηπεδούχους να παρατάσσονται με Ελ Κααμπί – Ταρέμι στην επίθεση ενώ για τους φιλοξενούμενους είναι βασικός ο Γιόβιτς.

Οι δύο ομάδες μοιράζονται τη 2η θέση, στο -1 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, έχοντας ως στόχο τη νίκη στην αναμέτρησή τους για να μη χάσουν έδαφος και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τους «ερυθρόλευκους» με επιθετικό δίδυμο που αποτελείται από Ελ Κααμπί και Ταρέμι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, από την άλλη πλευρά, για τους «κιτρινόμαυρους» έδωσε θέση βασικού στον Γιόβιτς ενώ ο Ελίασον έμεινε τελικά εκτός αποστολής.

Οι αρχικές 11άδες των δύο ομάδων

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Καμπελά, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.