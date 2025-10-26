Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Προμηθέα με 91-70 για τη Stoiximan Basket League, ο Εργκίν Αταμάν όμως δεν ήταν και τόσο χαλαρός στις δηλώσεις του μετά τη λήξη και ξέσπασε όταν δέχθηκε ερώτηση για τη νοοτροπία της ομάδας του.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια από τη Βίρτους Μπολόνια, εκτός έδρας, πριν δύο μέρες (24/10) για την 6η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο προπονητής τους αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Ήταν ένα παιχνίδι που προκάλεσε πολλά νεύρα στον Αταμάν όχι μόνο για τη διαιτησία αλλά και για την απόδοση της ομάδας του, με τον ίδιο να ερωτάται στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη επί του Προμηθέα, για τη νοοτροπία των παικτών του.

«Κάθε ματς φέτος είναι πολύ δύσκολο στην Euroleague. Αν δεν βρούμε την νοοτροπία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα είναι δύσκολη σεζόν για εμάς. Η αλήθεια είναι πως αν δεν είμαστε έτοιμοι δεν θα κερδίσουμε, όσο κόσμος και να έρθει στο ματς. Είτε 50.000 είτε, 100.00 φίλαθλοι. Ο Παναθηναϊκός με την φανέλα δεν μπορεί να κερδίσει κανένα ματς. Οι παίκτες πρέπει να το αποδείξουν στο παρκέ», ήταν τα λόγια του Αταμάν, ο οποίος ρωτήθηκε και για την ετοιμότητα του Ματίας Λεσόρ.

«Δεν ξέρω για τον Λεσόρ. Δεν ξέρω αν θα παίξουν οι Χολμς και Χουάντσο δεν έχω στο μυαλό μου τον Λεσόρ. Δεν ξέρω, δεν έχω κάποια ενημέρωση.. Είναι ευθύνη μου να τους προετοιμάσω αλλά αν οι παίκτες δεν είναι στην προπόνηση πώς μπορώ να το κάνω; Αυτό είναι ένα πρόβλημα του επιτελείου», ήταν η απάντηση του Τούρκου.