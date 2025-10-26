Με τους Γιούρτσεβεν και Μήτογλου να ξεχωρίζουν, ο Παναθηναϊκός δεν επηρεάστηκε από τις αρκετές απουσίες του και καθάρισε εύκολα με 91-70 τον Προμηθέα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Οι Λεσόρ, Σαμοντούροβ, Χολμς, Ρογκαβόπουλος και Ερνανγκόμεθ δεν ήταν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είδε την ομάδα του να μπαίνει… χαλαρά στο παιχνίδι, γεγονός που εκμεταλλεύθηκαν οι φιλοξενούμενοι. Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη προσπέρασε με 17-16 και έκλεισε στο +1 (21-20) την πρώτη περίοδο, από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα άλλαξαν.

Μετά το 12′ οι «πράσινοι» άρχισαν να ανεβάζουν στροφές και με τους Όσμαν και Γιούρτσεβεν να δίνουν λύσεις στην επίθεση έκαναν επιμέρους σκορ 25-5 και προηγήθηκαν με 49-34, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 52-39.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου οι γηπεδούχοι πήγαν στο +22 (61-39), με τον Προμηθέα να προσπαθεί να αντιδράσει και να κάνει σερί 7-0 μειώνοντας σε 61-46, πριν ξεφύγει και πάλι το «τριφύλλι», το οποίο μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 19 πόντων (75-56).

Ο Παναθηναϊκός ήλεγχε πλήρως την κατάσταση και προηγήθηκε και με 27 πόντους (83-56) κάποια στιγμή, για να πάρει τελικά τη νίκη με 91-70.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 52-39, 75-56, 91-70