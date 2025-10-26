Ο Μίλαν Ράσταβατς οδεύει προς την έξοδο από τον πάγκο του ΟΦΗ, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται πιθανότατα εντός της ημέρας.

Το βαρύ κλίμα που προέκυψε σε κάθε επίπεδο, ύστερα από τη χθεσινή οδυνηρή ήττα από τον Ατρόμητο, πυροδότησε μια μαραθώνια νύχτα συνεχειών συζητήσεων και διεργασιών.

Οι κορυφαίοι διοικητικοί του συλλόγου, Ηλίας Πουρσανίδης και Νίκος Νταμπίζας, πραγματοποίησαν πολύωρη σύσκεψη και διατήρησαν «ανοιχτή γραμμή» με τις ΗΠΑ, εξετάζοντας διεξοδικά όλα τα δεδομένα μαζί με τον πρόεδρο, Μιχάλη Μπούση.

Οι κατευθύνσεις έχουν ήδη χαραχθεί και οτιδήποτε διαφορετικό από ένα «διαζύγιο» με τον Σέρβο προπονητή θα συνιστούσε τεράστια έκπληξη. Έγινε πλήρης αποτίμηση με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια, όπου καταγράφηκαν όλα τα ενδεχόμενα μονοπάτια.

Φυσικά υπήρξε επαφή και με τον ίδιο τον Μίλαν Ράσταβατς, με τον οποίο συζητήθηκαν οι λόγοι της αγωνοστικής καθίζησης.

Το ζητούμενο πλέον είναι το πώς θα οργανωθεί η επόμενη μέρα και με ποιον τρόπο θα προχωρήσει η διαδικασία. Παρότι εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις για το μοντέλο της μετάβασης, όλα συγκλίνουν ότι ο έμπειρος τεχνικός δεν θα καθίσει στον πάγκο στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή την ερχόμενη Τρίτη.

Από εκεί και πέρα, η ονοματολογία—όπως συμβαίνει πάντοτε—ήδη φουντώνει, ωστόσο είναι πρόωρο να ειπωθεί το παραμικρό με βεβαιότητα. Αναμενόμενα, όλοι οι διαθέσιμοι Έλληνες προπονητές (Κόντης, Ουζουνίδης, Παντελίδης, Πετράκης κ.ά.) θα «παίξουν» στα σχετικά δημοσιεύματα, όμως όποια απόφαση κι αν ληφθεί δεν πρόκειται να παρθεί επιπόλαια· απαιτείται σε βάθος ανάλυση πριν από κάθε επιλογή.