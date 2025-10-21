Την πρώτη του ήττα στη League Phase του Champions League γνώρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε από την Μπαρτσελόνα με 3-0.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης ήταν εμφανώς ανώτεροι από τους πρωταθλητές Ελλάδος και επικράτησαν αρκετά εύκολα, κάνοντας το 3 στα 3.

Oι «μπλαουγκράνα» έπαιξαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο, είχαν άψογες επιθετικές συνεργασίες, τρομερή κυκλοφορία της μπάλας, φρενήρη ρυθμό και ελάχιστα λάθη, κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και έφτασαν έτσι στη νίκη επί του Ολυμπιακού Κ19, παίρνοντας τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης.

Οι συνθέσεις:

Μπαρτσελόνα (Πολ Πλάνας): Μπονφίλ, Μπερναμπέου (46′ Φαρέ), Κουένκα, Γκαρίμπα, Βίκτορ (62′ Τεϊσίδορ), Ζουνιέντ (72′ Τουνκάρα), Ροντρίγκεθ (62′ Βιγιάρ), Γκορέν (78′ Τομάς), Πρατς, Γκερέρο, Κλάιφερτ.

Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Αλαφάκης, Ρολάκης, Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης (68′ Βασιλακόπουλος), Χάμζα, Φίλης (46′ Πλης, 68′ Σιώζιος), Λιατσικούρας, Κότσαλος (25′ Κολοκοτρώνης), Κορτές (77′ Τζάμαλης).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League: