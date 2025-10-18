Ο Άρης έχει μπει σε νέα εποχή από τη στιγμή που ανέλαβε την ΚΑΕ ο Ρίτσαρντ Σιάο και αυτό το δείχνουν και οι αριθμοί του τρίτου τριμήνου, με το συνολικό χρέος να έχει εξοφληθεί κατά 91%.

Ο νέος ιδιοκτήτης των «κίτρινων» είχε ξεκαθαρίσει ότι το πρώτο ζητούμενο ήταν να καθαρίσει η ΚΑΕ οικονομικά, να εξοφλήσει το χρέος της και αυτό έχει γίνει κατά 91%. Έτσι, θα μπορέσει να γίνει σε σταθερές βάσεις ο προγραμματισμός για τα επόμενα χρόνια, όπου στόχος θα είναι η ομάδα να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Δεν είναι, όμως, μόνο η αποπληρωμή του χρέους που δείχνει ότι ο Άρης βαδίζει στο σωστό δρόμο. Αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς του τρίτου τριμήνου του 2025 που δημοσιοποίησε η ΚΑΕ προς επιβεβαίωση της νέας εποχής στην οποία έχει μπει.

Οι «κίτρινοι» έχουν αυξήσει κατά 63% τα χορηγικά έσοδά τους, έχουν πουλήσει 3.000 διαρκείας με το Αλεξάνδρειο να είναι γεμάτο σε συνεχόμενα παιχνίδια ενώ παράλληλα έχει ολοκληρωθεί και το 82% των εργασιών για το πρώτο στάδιο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του.

Το εργατικό δυναμικό της ΚΑΕ, παράλληλα, έχει αυξηθεί κατά 80%, με την οικονομική σταθερότητα να είναι πλέον γεγονός και την αισιοδοξία για το μέλλον να μεγαλώνει συνεχώς.