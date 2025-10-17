Με τον Όσμαν σε πρωταγωνιστικό ρόλο με 29 πόντους ο Παναθηναϊκός πέρασε με 95-81 από την έδρα της Αναντολού Εφές που έχασε τον Γιώργο Παπαγιάννη με σοβαρό τραυματισμό, έκανε το 2×2 στη «διαβολοβδομάδα», πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη και είναι στο 4-1 μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές της Euroleague.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 17-12, με την είσοδο του Χολμς όμως η άμυνα των «πράσινων» βελτιώθηκε και το σκορ έγινε 18-19, για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με 21-22.

Ο Όσμαν με 7 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» σε αυτό το διάστημα, για να ανεβάσει την απόδοσή του στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Σλούκας, ο οποίος μοίραζε συνεχώς ασίστ. Έτσι, ο Παναθηναϊκός πήγε στο +8 (32-40), για να ακολουθήσει ο τραυματισμός του Παπαγιάννη που πάγωσε τους πάντες.

Παρ’ όλα αυτά, η Εφές κατάφερε να βγάλει αντίδραση και πλησίασε στο -1 (42-43) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στην τρίτη περίοδο, όμως, όλα πήραν το δρόμο τους… Με τον Σλούκα να δημιουργεί και τους Όσμαν και Χολμς να σκοράρουν οι «πράσινοι» με επιμέρους σκορ 18-3 πήγαν στο +17 (52-69), έχοντας βάλει τις βάσεις για τη νίκη.

Το μόνο που είχε να κάνει ο Παναθηναϊκός ήταν να μη χαλαρώσει περισσότερο από όσο έπρεπε στο τελευταίο δεκάλεπτο και δεν το έκανε, επικρατώντας τελικά με 95-81 και πανηγυρίζοντας την 3η συνεχόμενη νίκη στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95

Αναντολού Εφές (Ιγκόρ Κοκόσκοβ): Λάρκιν 18 (3), Μπομπουά 3 (1), Χαζέρ, Λόιντ 13 (1), Βάιλερ-Μπαμπ 5 (1), Παπαγιάννης 4, Κορντινιέ 5, Σμιτς 7 (1), Ντόζιερ 15 (3), Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 4, Τζόουνς 4.

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 7, Καλαϊτζάκης 3, Όσμαν 29 (6), Χολμς 10, Σλούκας 7 (1), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 11 (1), Ναν 4, Τολιόπουλος, Ερναγκόμεθ 9 (1), Μήτογλου, Γιούρτσεβεν 15.